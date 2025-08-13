У Зеленского назвали сценарий для начала мирных переговоров: на что уже согласна Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова обсудить с Россией воздушное перемирие, которое может стать началом остановки боевых действий и дать старт мирным переговорам для окончания войны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал, что президент США Дональд Трамп предлагал прекращение огня, однако Россия исключала условия Вашингтона, а Украина соглашалась на них.

"Одним из сценариев, предложенных администрацией США, было всеобъемлющее прекращение огня, которое также учитывало бы влияние авиаударов, включая ракетные атаки и атаки беспилотников на территорию Украины. Но ни один из этих сценариев не был принят Россией", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП называет воздушные бомбардировки "ключевым инструментом" Кремля, с помощью которого Россия оказывает психологическое давление на Украину. Другим фактором влияния Подоляк называет непрерывные атаки вдоль линии фронта.

По словам представителя Зеленского, Украина готова пойти на воздушное перемирие, которое может стать началом мирных переговоров, однако Россия продолжает отвергать такие предложения.

"Россия вряд ли откажется от использования стратегической авиации и массированного развертывания беспилотников. Однако Украина готова обсуждать это, готова рассмотреть этот сценарий и рассматривает его как начальный этап для достижения реалистических переговорных позиций. Это объясняется тем, что любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее прекращение огня, является отправной точкой, с которой можно подобающим образом начать переговоры", — добавил Подоляк.

