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У Зеленского назвали планы Путина: какие главные задачи стоят перед президентом России

Советник Зеленского Подоляк озвучил основные задачи президента России Владимира Путина.

сегодня, 09:27
Автор:
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Slava Kot
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин концентрирует внимание на решении основных задач связанных с войной в Украине и своим международным статусом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на телеканал FREEДОМ.

У Зеленского назвали планы Путина: какие главные задачи стоят перед президентом России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк выделил три основных стратегических плана президента России. По словам советника ОП, Путин хочет заморозить или затянуть ее во времени. Для этого российский диктатор использует события на Ближнем Востоке, чтобы "не было консолидированного внимания" к войне в Украине и тому факту, что Россия является агрессором.


Следующей задачей плана Путина Подоляк называет "сохранение лица". Путин пытается использовать Си Цзиньпина и других лидеров стран, показывая, что Россия является якобы глобальным игроком на международной арене.

"Попытка как-то реанимировать свой личный репутационный капитал, что он глобальный игрок и может общаться с большими людьми", — говорит Подоляк.

Третьим пунктом для Путина это попытки получить дополнительные ресурсы, которые позволят продолжить вести войну против Украины. По словам Подоляка, этим вопросом активно занимается Шойгу и Лавров. Последний недавно совершил визит в КНДР.

Таким образом Подоляк выделил три основные задачи Путина:

  • затянуть или заморозить войну;
  • "сохранить лицо" на международной арене;
  • получить дополнительные ресурсы для войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вместе с Путиным в Китай прибыло два европейских лидера.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, расхвалившем китайского лидера Си Цзиньпина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7heWRN252pQ&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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