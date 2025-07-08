У Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма": как остановить Путина

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Путин усугубляет риски новой войны против стран НАТО из-за недавно подписанного указа, позволяющего в армии РФ служить лицам без российского гражданства. По словам Ермака, "лекарством" от российской агрессии может стать оружие Украины, Европы и США, а также санкции против России.
Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак прокомментировал закон РФ, разрешивший лицам без российского гражданства служить в российской армии. Представитель Зеленского отметил, что Путин не смог скрыть участие в войне против Украины солдат из Северной Кореи, а теперь создает предпосылки к их еще большему вовлечению в зону боевых действий.
Руководитель Офиса президента предлагает странам Запада действовать на опережение, чтобы не допустить войны на их территории и призвал предоставить больше оружия Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о поставках оружия Украине. Появилась реакция Медведева.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия России для окончания войны. Украина ответила.