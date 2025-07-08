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У Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма": как остановить Путина

Андрей Ермак назвал рецепт остановки войны в Украине через давление на РФ и помощь Киеву.

8 июля 2025, 11:26
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Slava Kot

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Путин усугубляет риски новой войны против стран НАТО из-за недавно подписанного указа, позволяющего в армии РФ служить лицам без российского гражданства. По словам Ермака, "лекарством" от российской агрессии может стать оружие Украины, Европы и США, а также санкции против России.

У Зеленского назвали "лекарство от российского терроризма": как остановить Путина

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак прокомментировал закон РФ, разрешивший лицам без российского гражданства служить в российской армии. Представитель Зеленского отметил, что Путин не смог скрыть участие в войне против Украины солдат из Северной Кореи, а теперь создает предпосылки к их еще большему вовлечению в зону боевых действий.

"Это еще раз подтверждает, что риск войны для стран НАТО вполне реален, поскольку россия уже использует кндр для войны в Европе. Неизвестно, где завтра окажутся их добровольцы в российской форме — у границ стран Балтии, на "учениях в белорусе" вблизи Европы, или же в калининграде", — отмечает Ермак.

Руководитель Офиса президента предлагает странам Запада действовать на опережение, чтобы не допустить войны на их территории и призвал предоставить больше оружия Украине.

"Рецепт прекращения угроз один – оружие и сила, а также экономические удары по России и их союзникам. Угрозы необходимо предупреждать. Лекарство от российского терроризма – это американское вооружение, европейское и украинское оружие", – заключает Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о поставках оружия Украине. Появилась реакция Медведева.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия России для окончания войны. Украина ответила.



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Источник: https://t.me/ermaka2022/6537
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