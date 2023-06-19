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У Зеленского намекнули, что случилось с лучшим другом Кадырова

Подоляк говорит, что об исчезновении "правой руки" Кадырова более профессионально может рассказать ГУР

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представитель Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение об уничтожении "правой руки" главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

У Зеленского намекнули, что случилось с лучшим другом Кадырова

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Предыдущая информация, на которую я могу ссылаться, это информация, которую нам предоставляет ГУР, и они публично об этой информации говорят. Да, был, мягко говоря, эксцесс, который привел к достаточно тяжелым последствиям и лично Делимханова, и еще ряда" людей, которые были из его окружения", — сказал советник президента во время эфира Radio NV.


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К слову, еще раньше Подоляк заявил, что ситуация, когда исчез топ-"кадыровец" Адам Делимханов подтверждает, что глава Чечени Рамзан Кадыров вовсе не располагает информацией о случившемся. По его утверждению, Делимханов "имеет те проблемы, о которых официально говорят представители разведки Украины".

"Объем этих проблем на сегодняшний день точно назвать невозможно, потому что нужно провести определенные работы. Наша разведка проведет их и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта", — завершил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о ликвидации "правой руки" Кадырова в Украине. Российские оккупанты утверждают, что на территории Украины не были ликвидированы, а только ранены депутат Госдумы РФ и "правая рука" председателя Чечни Адам Делимханов. В пресс-службе Госдумы заявили, что Делимханов получил ранения в так называемой "зоне СВО". К тому же в сети появилась информация о ликвидации оккупанта. Чеченский главарь Рамзан Кадыров также отреагировал. Он заявил, что пока не может связаться с Делимхановым.



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