У Зеленского намекнули, что случилось с лучшим другом Кадырова

Представитель Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение об уничтожении "правой руки" главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Предыдущая информация, на которую я могу ссылаться, это информация, которую нам предоставляет ГУР, и они публично об этой информации говорят. Да, был, мягко говоря, эксцесс, который привел к достаточно тяжелым последствиям и лично Делимханова, и еще ряда" людей, которые были из его окружения", — сказал советник президента во время эфира Radio NV.



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К слову, еще раньше Подоляк заявил, что ситуация, когда исчез топ-"кадыровец" Адам Делимханов подтверждает, что глава Чечени Рамзан Кадыров вовсе не располагает информацией о случившемся. По его утверждению, Делимханов "имеет те проблемы, о которых официально говорят представители разведки Украины".



"Объем этих проблем на сегодняшний день точно назвать невозможно, потому что нужно провести определенные работы. Наша разведка проведет их и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта", — завершил Подоляк.



Напомним, что "Комментарии" информировали о ликвидации "правой руки" Кадырова в Украине. Российские оккупанты утверждают, что на территории Украины не были ликвидированы, а только ранены депутат Госдумы РФ и "правая рука" председателя Чечни Адам Делимханов. В пресс-службе Госдумы заявили, что Делимханов получил ранения в так называемой "зоне СВО". К тому же в сети появилась информация о ликвидации оккупанта. Чеченский главарь Рамзан Кадыров также отреагировал. Он заявил, что пока не может связаться с Делимхановым.

