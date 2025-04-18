У Зеленского на фоне заявлений Пескова спрогнозировали действия россиян на Пасху

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что мораторий на удары по энергообъектам Украины истек. На это заявление отреагировал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

РФ готовит удары на Пасху

По его словам, комментарии Пескова ничего не стоят. При этом он добавил, что Киев считает началом энергетического перемирия 25 марта. Как говорит Литвин, тогда Украина провела переговоры с Соединенными Штатами и согласилась на эту договоренность.

Советник президента напомнил, что в этот день Белый дом опубликовал соответствующие заявления.

"Учитывая адекватность россиян и данные разведки – вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время Пасхи или после нее", — подчеркнул Литвин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков заявил о том, что срок моратория на удары по энергообъектам истек, но каких-либо других указаний по его продлению от российского диктатора Владимира Путина не было. Также спикер российского диктатора намекнул на затягивание войны в Украине и продолжение огня.

Кроме того, Песков неоднократно подчеркивал, что переговоры о прекращении войны в Украине идут тяжело, поскольку якобы Киев, а также его европейские союзники заинтересованы в продолжении войны. В этом контексте спикер кремлевского диктатора даже говорил о "европейских ястребах", которые выступают против мира в Украине и подстрекают Зеленского и дальше ведут активные боевые действия против России.

Вместе с тем, Песков заявил, что статус оккупированных территорий якобы не может обсуждаться в рамках переговоров, потому что якобы эти территории и так являются российскими и внесены в конституцию РФ.



