У Зеленского и ВСУ отреагировали на взрывы в Москве и указали россиянам на перспективы

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Ткачик Олеся
В ночь на 10 сентября в Москве раздалась серия взрывов, ПВО врага не сработало, россияне были в панике, ведь впервые услышали звуки воздушной тревоги. На состояние москвичей отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украинский дрон
В свою очередь, Константин Немичев, руководитель спецподразделения ГУР Минобороны "Кракен" подчеркнул, что украинские дроны теперь летят все дальше.
В свою очередь военкор Богдан Мирошников призвал россиян не удивляться работе собственной "дырявой ПВО".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 летевших на Москву беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".
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