У Зеленского и ВСУ отреагировали на взрывы в Москве и указали россиянам на перспективы

В ночь на 10 сентября в Москве раздалась серия взрывов, ПВО врага не сработало, россияне были в панике, ведь впервые услышали звуки воздушной тревоги. На состояние москвичей отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинский дрон

"Россия чувствует "СВО" и это будет все чаще", — написал он коротко в Телеграмме.

В свою очередь, Константин Немичев, руководитель спецподразделения ГУР Минобороны "Кракен" подчеркнул, что украинские дроны теперь летят все дальше.

"Вместо кофе – украинские дроны. Украинские дроны летят все дальше, несут все больше взрывчатки и поражают еще более массово. Подмосковье сегодня ночью. Путин привел "СВО" и к себе домой", – написал Немичев в Телеграмме.

В свою очередь военкор Богдан Мирошников призвал россиян не удивляться работе собственной "дырявой ПВО".

"Ну что, мацквичи, нравится? Не удивляйтесь собственной дырявой ПВО – многое пошло на Крым ловить толстые камни с неба, еще часть – на бамбас, который до вашего прихода жил себе спокойно. Вы этого хотели – теперь получите сполна, мразоты!" – отметил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 10 сентября российские власти отрапортовали, что удалось сбить 14 летевших на Москву беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что беспилотники якобы сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Сергей Собянин также рассказал, что на месте падения обломков по предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".



