У Зеленского анонсировали ответ на самую масштабную атаку России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на самую масштабную массированную атаку России, в которой было использовано более 500 дронов и ракет. По словам представителя Зеленского, у Украины будет ответ на российские обстрелы.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram опубликовал свою реакцию на российскую массированную атаку, произошедшую в ночь на 29 июня. По словам руководитель Офиса президента, основная цель ударов россиян была сосредоточена на гражданской инфраструктуре, а Украина нанесет ответный удар.

"Постоянный террор россиян. Били по энергетике, инфраструктуре, жилым кварталам. Погиб пилот F-16 Максим Устименко. Он уничтожил 7 враждебных целей. Вечный почет герою. Ответ будет", — заявил Ермак.

Также Ермак добавил, что Киев ожидает реакции Запада, в частности давления на Россию, которое необходимо, как средство принуждения для Москвы, чтобы закончить войну в Украине.

В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину 537 воздушными средствами. Украинские военные обезвредили 475 беспилотников и ракет, что составляет почти 90% всех воздушных средств, которыми атаковали россияне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на самую большую атаку России по Украине за всю войну. Как пояснил президент, Путин в очередной раз показал, что не хочет идти к миру. По словам Зеленского, российский диктатор желает продолжать войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на гибель украинского пилота F-16. Известно, что Максим Устименко во время боевого задания смог обезвредить семь враждебных целей, однако во время атаки последней его истребитель получил повреждения.