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У ВСУ новая стратегия борьбы с врагом: загонит ли она снова Путина в ступор

У ВСУ есть новая стратегия борьбы с Россией, и она может быть довольно успешной

сегодня, 13:13
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Ткачик Олеся

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Годжес заявил, что Украина перехватила инициативу на поле боя. По его мнению, Россия не демонстрирует прогресса в производстве новых видов вооружений, а только увеличивает уже существующие. С этим мнением согласен и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, который подчеркивает, что это только начало новой стратегии ВСУ.

У ВСУ новая стратегия борьбы с врагом: загонит ли она снова Путина в ступор

Война в Украине

Маломуж в интервью OBOZ отметил, что Россия пытается навязать продолжительную войну, направленную на истощение украинских ресурсов и ослабление поддержки со стороны союзников. Однако украинские вооруженные силы разработали альтернативные асимметричные действия, включающие удары по территории РФ и стратегические атаки на оккупированных территориях. По словам Маломужа, это искусство войны – действовать малыми силами эффективно против врага, превосходящего в численности личного состава.

При этом эксперт считает, что без продолжения сделок в Брянской, Белгородской областях и на оккупированных территориях Востока и Юга значительных изменений не будет. Однако, по его мнению, украинские силы обороны уже показали свою способность реализовать такие операции.

Маломуж также отметил, что российское руководство не смогло защитить свои границы и продемонстрировало слабость, разрешив украинским войскам войти на свою территорию. По его словам, украинцы удачно дезориентировали врага, подготовившись к наступлению на Курщину, что стало важным шагом к успеху.

Он подчеркнул, что этот успех изменил оценки Запада по поводу перспектив Украины, показав, что украинские войска способны не только обороняться, но и наступать.

Генерал Маломуж также соглашается с Годжесом об отсутствии у России новых технологий и эффективного вооружения, подчеркивая, что ВСУ уничтожают массово наступающие на украинские позиции российские войска.

"Если говорить о живой силе, то потери врага составляют 1200-1700 в сутки, за месяц это 72-74 тысячи, целая армия. А пополнять их быстро невозможно. И это препятствие для развертывания больших наступательных операций. Если же наши силы действуют нестандартно, по новой стратегии, и не только в Курской области, но и по другим направлениям, это уже перспектива успеха", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ заявили о том, что Путин уже придумал , как отомстить Украине за операцию в Курской области.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/zsu-pochali-zminyuvati-strategiyu-tse-mozhe-privesti-do-peremogi-intervyu-z-generalom-malomuzhem.htm
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