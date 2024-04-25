У ВСУ не было выбора: у Forbes выяснили, как россияне захватили Очеретино

Российская оккупационная армия захватила населенный пункт Очеретино Донецкой области. Это "скорейшее" проникновение российских захватчиков за последнее время и может нести угрозу разрушению украинской обороны на западе от города Авдеевка. Об этом сообщают журналисты Forbes .

Бои за Очеретино (фото из открытых источников)

Издание утверждает, что на этот участок перебросили бойцов 100-й отдельной механизированной бригады, которая является "одной из новейших и менее оснащенных бригад" в ВСУ.

На восточной окраине Очеретино раньше была 47-я бригада, которая получила приказ отойти из населенного пункта, чтобы передислоцироваться в тылу для отдыха. Место этой бригады должна была занять 115-я мотострелковая бригада. Однако "что-то пошло не так".

Журналисты цитируют экс-командира 4 роты 47-й бригады, который отметил, что "отдельные подразделения просто облажались".

"Неспособность 115-й механизированной бригады удержать рубеж фактически пригласила российскую 30-ю мотострелковую бригаду в Очеретино и вызвала паническую реакцию в украинском штабе", — написано в публикации.

Издание отмечает, что 47-й бригаде был дан приказ развернуться и вернуться на передовую, а 100-й бригаде – контратаковать. Военным бригадам удалось остановить попытки продвижения захватчика в сторону села Прогресс.

"Попытка продвинуться в Прогресс была остановлена успешной контратакой 100-й механизированной бригады", — информируют аналитики Deep State.

"То, что украинцам пришлось бросить в бой относительно слабую бригаду, свидетельствует о нехватке украинских резервов на западе от Авдеевки. Россияне, со своей стороны, держат в резерве вокруг Авдеевки целую танковую дивизию, 90-ю", — отмечается в публикации.

Когда российской 90-й танковой дивизии удастся войти в Очеретино до того времени, когда руководство ВСУ опрокидывает дополнительные подкрепления, проникновение агрессора может расшириться до полноценного прорыва, что может вынудить украинских защитников отступить к следующей линии обороны.

"Украинским бригадам вокруг Очеретиного понадобятся все шары, снаряды и ракеты, которые они смогут достать", – резюмируют журналисты Forbes.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая главная цель РФ после Авдеевки . В материале CNN говорится, что российские захватчики продолжают продвигаться на фронте. На этот раз они положили глаз на населенный пункт Очеретино, ставший для них целью №1 после захвата Авдеевки.