У ВСУ не было выбора: у Forbes выяснили, как россияне захватили Очеретино

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Лиля Воробьева
Российская оккупационная армия захватила населенный пункт Очеретино Донецкой области. Это "скорейшее" проникновение российских захватчиков за последнее время и может нести угрозу разрушению украинской обороны на западе от города Авдеевка. Об этом сообщают журналисты Forbes .
Бои за Очеретино (фото из открытых источников)
Издание утверждает, что на этот участок перебросили бойцов 100-й отдельной механизированной бригады, которая является "одной из новейших и менее оснащенных бригад" в ВСУ.
На восточной окраине Очеретино раньше была 47-я бригада, которая получила приказ отойти из населенного пункта, чтобы передислоцироваться в тылу для отдыха. Место этой бригады должна была занять 115-я мотострелковая бригада. Однако "что-то пошло не так".
Журналисты цитируют экс-командира 4 роты 47-й бригады, который отметил, что "отдельные подразделения просто облажались".
"Неспособность 115-й механизированной бригады удержать рубеж фактически пригласила российскую 30-ю мотострелковую бригаду в Очеретино и вызвала паническую реакцию в украинском штабе", — написано в публикации.
Издание отмечает, что 47-й бригаде был дан приказ развернуться и вернуться на передовую, а 100-й бригаде – контратаковать. Военным бригадам удалось остановить попытки продвижения захватчика в сторону села Прогресс.
"Попытка продвинуться в Прогресс была остановлена успешной контратакой 100-й механизированной бригады", — информируют аналитики Deep State.
"То, что украинцам пришлось бросить в бой относительно слабую бригаду, свидетельствует о нехватке украинских резервов на западе от Авдеевки. Россияне, со своей стороны, держат в резерве вокруг Авдеевки целую танковую дивизию, 90-ю", — отмечается в публикации.
Когда российской 90-й танковой дивизии удастся войти в Очеретино до того времени, когда руководство ВСУ опрокидывает дополнительные подкрепления, проникновение агрессора может расшириться до полноценного прорыва, что может вынудить украинских защитников отступить к следующей линии обороны.
"Украинским бригадам вокруг Очеретиного понадобятся все шары, снаряды и ракеты, которые они смогут достать", – резюмируют журналисты Forbes.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая главная цель РФ после Авдеевки . В материале CNN говорится, что российские захватчики продолжают продвигаться на фронте. На этот раз они положили глаз на населенный пункт Очеретино, ставший для них целью №1 после захвата Авдеевки.
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Ігор
сегодня, 17:49
Ось і відповідь на ротацію. Ну проведуть ротацію, замінять досвідчених на необстріляних - відповідним буде результат. Військо Олександра Македонського більше 8 років було на війні без ротацій, тому і було непереможним. Червоноармійці, у Другу Світову, всі 5 років були на війні - перемогли найсильнішу армію Гитлера. Дому досить маніпулювати цією темою, хочемо перемоги - жодної ротації до перемоги. Це ще і дієвий стимул перемагати, а ні ховатись.