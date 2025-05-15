У ВСУ есть феерический план наступления на лето: россияне дрожат и активно готовятся

Летнее наступление российских войск не следует рассматривать как уникальную операцию, считает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, речь идет лишь об одном из боевых периодов, наступающем с наступлением благоприятных условий.

Война в Украине

Как говорит эксперт, ранее летние и зимние наступательные кампании можно было четко отделить, тогда как весна и осень из-за дождей использовались для оперативных пауз. Однако сейчас из-за глобального потепления осталась только одна летняя кампания, к которой активно готовятся обе стороны.

По мнению Романа Светана, основной проблемой россиян остается сухопутный коридор на глубину 80 километров. Он уверен, что украинские войска могут его прорвать, если будет авиационная поддержка. Россияне это тоже понимают. Если любая армия нажмет на оккупантов, прикованных к Азовому морю на такую глубину, коридор исчезнет. Поэтому в рамках летней кампании Россия постарается увеличить его глубину и расширить, добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, основное внимание противник будет сосредоточен на захвате Запорожской области и части Днепропетровской по линии Запорожья — Покровск. Россияне планируют подтягивать резервы для растяжения сил ВСУ.

По словам Свитана, оккупанты также планируют наступление на Лимано-Купянском направлении, пытаясь вытеснить ВСУ с левого берега рек Оскил и Северский Донец.

"Россияне будут пытаться отбросить украинские силы из Купянска, Боровой и Лимана. Это два ключевых стратегических направления для противника", — отметил полковник.

Кроме того, россияне стремятся предотвратить возможное контрнаступление ВСУ на Херсонщине и продвижение в сторону Крыма. С учетом имеющихся сил и средств украинские войска имеют возможность достичь этих целей.

Также враг будет пытаться не допустить продвижения ВСУ на территорию России, в частности, в Белгородскую, Брянскую и Курскую области. На этой границе тоже ожидаются бои.

Эксперт напомнил, что ранее Путин преследовал политическую цель войти в Днепропетровскую область до 9 мая, однако эта попытка провалилась. Именно поэтому, по его мнению, летняя кампания не будет связана с Днепропетровской областью как таковой. Основная задача – расширить сухопутный коридор и захватить левобережье Запорожской области. Однако захватить Запорожье очень сложно, поэтому враг будет пытаться вытеснить ВСУ на тех участках, где это возможно, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о целях врага на лето.



