Украина имеет в запасе всего около 50 ракет ATACMS из 500, которые ранее были переданы США. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

ATACMS

По данным издания, весной этого года Вашингтон передал Киеву около 500 ракет ATACMS, находившихся на складах Пентагона. Однако Вооруженные силы Украины использовали их ограниченно – исключительно для ударов по оккупированным территориям, удерживаясь от атак вглубь России.

Источники отмечают, что до середины ноября, когда президент США Джо Байден разрешил удары по американским ракетам по территории России, у Киева оставалось примерно 50 таких ракет.

Издание также отмечает, что украинским властям не хватает не только ракет, но и времени. Выбранный президент США Дональд Трамп уже публично заявил, что использование американских ракет большой дальности на территории России было "большой ошибкой".

По данным The New York Times, США и НАТО считают, что ракеты ATACMS должны применяться более осторожно.

Ранее Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго (Флорида), раскритиковал решение администрации Байдена разрешить удары американским оружием вглубь территории России, назвав это "ложным и бессмысленным".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 19 ноября Украина ударила ракетами по РФ после разрешения президента США Джо Байдена, сообщил журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что именно в этот день впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. В ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневого поражения по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.



