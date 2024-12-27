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У Украины заканчиваются важные ракеты, вызывающие ужас у россиян

В ВСУ иссякают запасы американских дальнобойных ракет

27 декабря 2024, 17:08
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Ткачик Олеся

Украина имеет в запасе всего около 50 ракет ATACMS из 500, которые ранее были переданы США. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

У Украины заканчиваются важные ракеты, вызывающие ужас у россиян

ATACMS

По данным издания, весной этого года Вашингтон передал Киеву около 500 ракет ATACMS, находившихся на складах Пентагона. Однако Вооруженные силы Украины использовали их ограниченно – исключительно для ударов по оккупированным территориям, удерживаясь от атак вглубь России.

Источники отмечают, что до середины ноября, когда президент США Джо Байден разрешил удары по американским ракетам по территории России, у Киева оставалось примерно 50 таких ракет.

Издание также отмечает, что украинским властям не хватает не только ракет, но и времени. Выбранный президент США Дональд Трамп уже публично заявил, что использование американских ракет большой дальности на территории России было "большой ошибкой".

По данным The New York Times, США и НАТО считают, что ракеты ATACMS должны применяться более осторожно.

Ранее Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго (Флорида), раскритиковал решение администрации Байдена разрешить удары американским оружием вглубь территории России, назвав это "ложным и бессмысленным".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 19 ноября Украина ударила ракетами по РФ после разрешения президента США Джо Байдена, сообщил журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что именно в этот день впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. В ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневого поражения по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.




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Источник: https://www.nytimes.com/
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