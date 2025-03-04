После прекращения военной помощи от Соединенных Штатов запасы критически важных артиллерийских снарядов в Украине могут иссякнуть до мая или июня. В то же время, ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться еще раньше — в течение нескольких недель. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского чиновника.

Ракеты для Patriot (фото из открытых источников)

"Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько дополнительных людей и сколько еще территории мы потеряем, пока мы это делаем", — отметил источник.

Старший сержант ударного взвода БПЛА Егор Фирсов пояснил, что 80% всех разрушений вражеских объектов, от танков до блиндажей, производятся беспилотниками. Он отметил, что у Украины есть шанс выстоять, однако главной проблемой остается нехватка ракет для ПВО Patriot:

"Даже мы, военные, хотели бы, чтобы наши семьи, наш тыл были максимально защищены, когда мы служим на передовой", — сказал Фирсов.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов также подчеркнул, что американская поддержка играет ключевую роль в защите украинского воздушного пространства.

В то же время, украинский источник сообщил, что прекращение помощи пока не повлияло на обмен разведданными. Эта форма поддержки менее затратна, но остается важным элементом военного сотрудничества между США и Украиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде придумали, как расплатиться за Patriot . Украинские фермеры готовы спасти Америку от дефицита куриных яиц Хорошим стимулом для этого могли бы стать встречные поставки ЗРК Patriot. Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на члена аграрного комитета ВРУ, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука.

Парламентарий напомнил, что до войны Украина входила в число крупнейших производителей яиц в мире. Уничтожение нескольких крупных птицефабрик россиянами подорвало потенциал страны в этой сфере, и в 2022-2023 годах в Украине тоже подскочили цены на яйца, как сейчас в США. Но Украина пришла в себя, снова наладила поставки яиц в Евросоюз, а при необходимости может помочь и США.

