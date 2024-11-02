В украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон.

В ВСУ заканчиваются солдаты. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, по оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат, чтобы воевать еще от шести до двенадцати месяцев. После этого, рассказал изданию американский чиновник, Украина столкнется с острой нехваткой солдат.

NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Издание отмечает, что украинская армия испытывает трудности с набором солдат и оснащением новых подразделений. Число украинских солдат, погибших в бою, составляет около 57 000. Это около половины потерь России. Однако даже такое количество очень значительно для Украины, которое значительно меньше населения от России.

Также в Украине, добавляет NYT, падает моральный дух из-за наступления России и опасений, что поддержка Запада и поставки оружия сойдут насмарку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание ", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Русская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.