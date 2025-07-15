У Украины только 50 дней: три ключевые точки, которые полностью сломают Россию

Готовность США оказать Украине помощь и оказывать давление на Россию с помощью санкций в целом одобрительно воспринимают украинские военные.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что готовность США наконец-то перейти от слов к действиям – радует. Однако не радуют очередные 50 дней, за которые все может измениться.

"С другой стороны — есть 50 дней, чтобы провести активную работу и донести до западных партнеров, которые санкции будут для Кремля наиболее болезненными и сокрушительными. На самом деле сильных отраслей у страны-бензоколонки целых три — нефть, газ, металл", — убежден военный.

По его словам, запрет на экспорт продукции этих отраслей уничтожит экономику России так же быстро, как сейчас огонь пожирает их пшеничные поля. Сазонов убежден, что без денег "машина убийства остановится".

Военный уверен, что Украина должна донести эту информацию до партнеров. И на это у Украины 50 дней.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинские военные сдерживают оптимизм, указывают, что слова Трампа могут нести иное содержание, а также, что Украине нужно быстро проводить "работу над ошибками".

Учредитель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что заявления президента США о поддержке Украины и возможном возобновлении военной помощи действительно могут оказать положительное влияние как на фронт, так и на тыл. По его словам, поставки критически важных систем ПВО, боеприпасов и даже наступательного вооружения поможет Украине усилить оборону и снизить террор мирных городов. Однако, по его словам, это всего лишь часть дела.



