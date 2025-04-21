У Украины теперь есть оружие, которым можно прорвать оборону Москвы и Питера: о чем речь

Точные дальнобойные удары могут очень сильно влиять на способность, как Украины, так и России продолжать войну. Есть ли чем в этом вопросе похвастаться Украине? Могут ли дроны на которые делает ставку Киев, заменить артиллерию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета-дрон "Барс". Фото из открытых источников

Ракеты имеют возможность быть очень умными, когда им нужно

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире канала "Киев 24" заявил, что новые типы вооружений украинской армии способны прорывать российские системы ПВО и поражать важные объекты на территории страны-агрессора.

Эксперт отметил, что, когда он делает такие заявления, то, в первую очередь, имеет ввиду ракеты "Барс". Он подчеркнул, что это новейшее оружие, которое смогло собрать в себе, как технологии дрона, так и ракеты. Его уже сейчас можно использовать для точных ударов по промышленным объектам России.

"Эти ракеты имеют возможность быть очень умными, когда им нужно, на определенных участках. Россиянам должно быть очень сложно додумывать и понимать, каким образом происходит полет", — отметил Хазан.

По его словам, устройства не будут лететь, как обычная крылатая ракета. Они могут менять траектории полета, как дроны, что, в свою очередь, позволит прорвать российскую систему ПВО.

Геннадий Хазан высказал пожелание, чтобы Украина сумела, задействовав ракеты "Барс", смогла наконец-то прорвать ПВО таких важных для Кремля городов, как Москва и Санкт-Петербург. Причем Киев сумел наносить удары по этих городах ежедневно.

Эксперт считает, что это должно происходить регулярно, чтобы россияне осознали, что так называемое "СВО" добралось и до них.

Более 60-80% дронов на линии фронта ломаются во время выполнения боевых задач

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что он бы не возлагал такие больше надежды на дроны, хоть они, конечно же, играют важную роль в войне. Эксперт отметил, что несмотря на активное использование дронов на поле боя, они не способны полностью заменить артиллерию.

Эксперт пояснил, что нынешний высокий уровень поражения с помощью дронов обусловлен нехваткой артиллерийских снарядов. Подобная ситуация наблюдается и у россиян, которые, даже при условии поставок снарядов из Северной Кореи, вынуждены активно использовать беспилотники.

"Если бы у нас было достаточно снарядов, то дроны не имели бы большого значения. Соответственно, разговоры о дешевизне дронов и поэтому не нужно покупать снаряды являются контрпродуктивными. Ведь более 60-80% дронов на линии фронта ломаются во время выполнения боевых задач", — отметил Киричевский.

Он также подчеркнул, что стоимость снарядов подпрыгнула, но вопрос эффективности остается ключевым.

"Возникает вопрос о том, что покупать выгоднее — 1 снаряд за $3000, хотя фактическая цена его сегодня составляет уже $8000, или тратиться на дроны, которые постоянно ломаются в процессе. И еще одно. Европейцы делают снаряды самостоятельно, а вот что касается дронов, то мы зависимы от Китая", — добавил Иван Киричевский.

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