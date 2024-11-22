Для Владимира Путина сейчас нет веских причин соглашаться на мирные переговоры, поскольку Украина находится в изможденном состоянии и испытывает трудности с удержанием фронта. Об этом говорится в статье издания The Times .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По мнению авторов публикации, последние действия Запада по усилению поддержки Украины, в том числе поставки противопехотных мин и разрешений на ракетные удары по территории РФ, являются реакцией на сложившиеся реалии на линии фронта.

Курская область, часть которой удалось удержать, имеет стратегическое значение, ведь она может стать важным доводом в любых будущих переговорах. В то же время, сдерживание российского наступления на Донбассе остается критически важной задачей.

"Мы не говорим о развале, но есть риск неизбежного ухода и потери еще большей территории. За последний месяц темпы российского прогресса ускорились. Украинцы истощены. Они не могут вывести подразделения на ротацию, они устали физически и морально. Нет передышки", – объясняет британский. аналитик Мэтью Савил.

Савил также отмечает, что решения партнеров Украины по поддержке, в том числе поставки противопехотных мин и разрешения на удары по территории России, продиктованы желанием помочь украинцам удержаться до возможных мирных переговоров, которые, как предполагается, могут состояться при посредничестве Дональда Трампа. Однако не менее важен вопрос, готова ли Россия вообще к таким переговорам.

"[Россия] продемонстрировала высокую степень готовности терпеть боль. Путин готов рисковать. Он побеждает, и он наращивает свой банк. Зачем ему сейчас обналичивать свои фишки? Украина находится в более слабой позиции, чем в любой другой момент конфликта. Россия достигает успехов и накапливает преимущества во многих местах. Это давление везде", – говорит Савил.

Общая ситуация, по оценкам аналитиков, остается сложной, и будущее развитие событий во многом зависит от решительности и возможности международного сообщества поддерживать Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путину предлагают кардинальное решение в отношении украинцев