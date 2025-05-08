У Украины появился неожиданный метод принуждения РФ к миру

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Ткачик Олеся
Сейчас просматривается сценарий, когда удары дальнобойными дронами по России могут стать если не определяющим, то существенным инструментом принуждения Кремля к реальным мирным переговорам, заявил политический эксперт Александр Кочетков.
Переговоры о мире
По его словам, Кремлю безразлично, если украинские дроны поразят какие-то аэродромные структуры и пострадают несколько авиапассажиров.
Он добавил, что прекращение авиасообщения в России не может компенсироваться другими видами транспорта. При этом подчеркивает аналитик, важно, что в случае проблем с авиасообщением большое количество россиян вдруг начинает чувствовать, что война — это не где-то далеко в Украине, куда летят российские ракеты и "шахеды".
Не вызывает сомнений, что Кремль вообще может приказом прекратить авиасообщение на европейской части недоимперии, как это сделал на юге России. Мощных протестов не будет, уверен эксперт. Но, добавляет он, будет огромный экономический ущерб (нехватка денег на войну) плюс потеря остатков международного имиджа супердержавы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Украина мощно ударила по России.
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