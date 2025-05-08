У Украины появился неожиданный метод принуждения РФ к миру

Сейчас просматривается сценарий, когда удары дальнобойными дронами по России могут стать если не определяющим, то существенным инструментом принуждения Кремля к реальным мирным переговорам, заявил политический эксперт Александр Кочетков.

Переговоры о мире

"Если в направлении Москвы несколько суток подряд лет сто и больше наших беспилотников самолетного типа, то ПВО врага не способно перехватить их все. Хоть несколько и пролетит в воздушную зону какого-нибудь российского аэропорта. И потому россии приходится закрывать аэропорты и прекращать авиасообщение", – отметил эксперт.

По его словам, Кремлю безразлично, если украинские дроны поразят какие-то аэродромные структуры и пострадают несколько авиапассажиров.

"Они бы вообще не обращали внимания на наши атаки и продолжали полеты. Но ведь по дронам работает их ПВО, охотно сбивающая гражданские авиалайнеры, трагедия с азербайджанским самолетом это подтвердила", — отметил эксперт.

Он добавил, что прекращение авиасообщения в России не может компенсироваться другими видами транспорта. При этом подчеркивает аналитик, важно, что в случае проблем с авиасообщением большое количество россиян вдруг начинает чувствовать, что война — это не где-то далеко в Украине, куда летят российские ракеты и "шахеды".

Не вызывает сомнений, что Кремль вообще может приказом прекратить авиасообщение на европейской части недоимперии, как это сделал на юге России. Мощных протестов не будет, уверен эксперт. Но, добавляет он, будет огромный экономический ущерб (нехватка денег на войну) плюс потеря остатков международного имиджа супердержавы.

"Поэтому наши дроны должны массированно летать над Россией регулярнее самолетов Qatar Airways, которая сейчас считается самой надежной авиакомпанией мира", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Украина мощно ударила по России.



