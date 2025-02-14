У Украины может появиться ядерное оружие: от чего это зависит

В четверг министр обороны США Пит Хегсет в эксклюзивном интервью Breitbart News заявил, что не исключает ядерного оружия для Украины, и что в конечном счете это зависит от президента Дональда Трампа.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо открытое или нерассмотренное. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и заключитель сделок", — сказал он.

Он добавил: "Некоторые из нас там, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать соглашение более вероятным, и это то, что я пытался сделать здесь, в контексте НАТО".

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине следует предоставить членство в НАТО или получить ядерное оружие как гарантию безопасности от грядущего российского вторжения в рамках мирного соглашения.

Если присоединение к НАТО займет годы или десятилетия, сказал он, тогда пусть они дадут нам ядерное оружие.

Но в среду Хегсет очертил некоторые позиции США накануне переговоров, в частности, что Украине не следует предлагать членство в НАТО.

Он также сказал, что возвращение к границам Украины к 2014 году "нереалистично", что американские войска не будут развернуты в Украине, и что европейские миротворцы в Украине не должны быть частью миссии НАТО, которая может спровоцировать статью 5 и, таким образом, военное вмешательство США.

Замечания Хегсета во время встречи поддерживающих Украину союзников и партнеров по НАТО вызвали шок и ужас во всей Европе, которая твердо поддерживает Украину в войне против России, но в значительной степени полагается на лидерство США, а также на финансовую и военную поддержку, чтобы сохранить Украину в этой борьбе.

Но Хегсет сказал, что его замечания следует толковать не как красные линии, а реальность ситуации.

"Я не тот, кто объявляет красную линию или нет. Я работаю с президентом, поскольку мы работаем над этими вопросами, но мы считали, что полезно было просто донести до разговора немного реальности", – сказал он. "В конце концов, президент Трамп — единственный, кто может определять, есть ли пространство для покачивания или движения по какой-либо конкретной позиции".

Он отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем.

"Я думаю, что то, что я сформулировал вчера, консультируясь с высшим руководством в Белом доме и Овальном кабинете президента, было реальностью этого момента — что членство в НАТО было маловероятным, учитывая реалии, где мы сейчас. Никто не будет бросать сваи в землю через 25 лет или в течение любого определенного периода времени", – сказал он.

"Это просто признание того, что если вы хотите, если мы хотим достичь мира путем переговоров, вы хотите прекращения огня, вы хотите возможности для продолжительного мира, реалистично, прямо сейчас это не в планах — так же, как реалистическое возвращение к границам 2014 прямо сейчас не в планах. Это не то, что не окончательное утверждение о ценности".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что США разместят свои войска в Украине и введут санкции против России, если Путин не согласится на соглашение, гарантирующее независимость и безопасность Украины.