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Недилько Ксения
В четверг министр обороны США Пит Хегсет в эксклюзивном интервью Breitbart News заявил, что не исключает ядерного оружия для Украины, и что в конечном счете это зависит от президента Дональда Трампа.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине следует предоставить членство в НАТО или получить ядерное оружие как гарантию безопасности от грядущего российского вторжения в рамках мирного соглашения.
Если присоединение к НАТО займет годы или десятилетия, сказал он, тогда пусть они дадут нам ядерное оружие.
Но в среду Хегсет очертил некоторые позиции США накануне переговоров, в частности, что Украине не следует предлагать членство в НАТО.
Он также сказал, что возвращение к границам Украины к 2014 году "нереалистично", что американские войска не будут развернуты в Украине, и что европейские миротворцы в Украине не должны быть частью миссии НАТО, которая может спровоцировать статью 5 и, таким образом, военное вмешательство США.
Замечания Хегсета во время встречи поддерживающих Украину союзников и партнеров по НАТО вызвали шок и ужас во всей Европе, которая твердо поддерживает Украину в войне против России, но в значительной степени полагается на лидерство США, а также на финансовую и военную поддержку, чтобы сохранить Украину в этой борьбе.
Но Хегсет сказал, что его замечания следует толковать не как красные линии, а реальность ситуации.
Он отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что США разместят свои войска в Украине и введут санкции против России, если Путин не согласится на соглашение, гарантирующее независимость и безопасность Украины.
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