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У Украины есть свой «аналог» ядерного оружия: война может пойти «интереснее»

На самом деле дроны являются украинским ядерным оружием, считает военный Юрий Касьянов. По его словам, как только во власти это поймут, война пойдет «интереснее и веселее»

сегодня, 11:56 comments4565
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Ткачик Олеся
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Как отметил Юрий Касьянов, есть люди, которые все еще скептически оценивают успех Сил обороны по уничтожению нефтеперерабатывающей промышленности террористической России. Они утверждают, что, якобы, террористическая РФ велика, поэтому имеет много ресурсов. Именно поэтому, якобы падение экспорта нефтепродуктов на четверть ничего не меняет.

У Украины есть свой «аналог» ядерного оружия: война может пойти «интереснее»

Юрий Касьянов

"Пока не меняет. Пока еще ущерб не критичен, по инерции маховик крутится, машина войны работает",
– подчеркнул Юрий Касьянов.

В этом контексте военный напомнил, что атака Японии на Перл-Харбор в 1941 г. стала прямым следствием нефтяного эмбарго, введенного Соединенными Штатами против агрессивной Японии. При этом, добавил военный, Германия капитулировала в 1945 после того, как союзники разбомбили немецкие заводы по производству синтетического топлива. Более того, добавил он, гибель такого монстра, как СССР, также стала следствием энергетического кризиса.

"Дроны, конечно, не панацея. Но сегодня дальнобойные дроны – это наше ядерное оружие в этой войне. Когда это поймут наверху – война пойдет интереснее и веселее",
– отметил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина успешно наносит удары по территории России, при этом использует дальнобойные дроны собственного производства. Обычно целями для украинских беспилотников являются российские НПЗ. Якобы еще с февраля Соединенные Штаты просили Киев прекратить уничтожать российские НПЗ. Впоследствии, такие заявления начали звучать от официальных лиц США, в том числе и от главы Пентагона Ллойда Остина, который советовал Украине выбрать другие новые цели для ударов.

Однако стало известно, что теперь Соединенные Штаты больше не требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02HUcU1TSVS3MckwLYLuxUrgzcatkvEfPSEKwvSA3PC7rtx8pmJM7fo2XgPUpETNHCl
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