У Украины есть план вернуть Крым: заявление генерал-лейтенанта

Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о планах Украины вернуть аннексированный Россией Крым. По его словам, Крым после оккупации превратился в мощную российскую военную базу.

Украина намерена вернуть Крым. Фото: osce.usmission.gov/

Иван Гаврилюк выступил на Четвертом Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы, где рассказал, что Украина нарабатывает с иностранными партнерами стратегию возвращения временно оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

"Что касается преимущества в Черном море. Давайте будем реалистами, его нужно там получить и удерживать. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсуден трудно совершать, потому что россияне приняли меры", — сказал Гаврилюк.

По его словам, несмотря на международную помощь и поддержку, только украинцы могут решать главные проблемные вопросы. Генерал-лейтенант подчеркнул, что "не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев". Вместе с тем, первый заместитель министра обороны рассказал о планах Украины вернуть Крым и другие временно оккупированные территории в будущем.

"Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видения, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", — сказал Гаврилюк.

