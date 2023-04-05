У Украины есть определенное преимущество по поставкам дронов, - Игнат

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Об этом сегодня, 5 апреля, в Телеэфире рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишут "Комментарии".
Украина имеет налаженную поставку дронов и процедура их закупки будет упрощаться
По его словам, дроны с разными целями сейчас используют все Силы обороны Украины. Игнат отметил, что сначала у Украины было преимущество в использовании БПЛА. Однако и российская оккупационная армия, оценив эффективность их работы, тоже начала наращивать применение беспилотников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В то же время, спикер отметил, что Россия получает ударные дроны от Ирана, хотя в последнее время наблюдается уменьшение их количества. Кроме того, РФ производит и свои дроны, такие как, например, Ланцет.
Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине тестируют экспериментальное оружие против БПЛА.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что вся военная помощь Украине в этот раз обошлась США в 2,6 миллиарда долларов.
Читайте на сайте "Комментарии" — войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией".
Обсуждения
Новости