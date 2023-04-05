У Украины есть определенное преимущество по поставкам дронов, - Игнат

Об этом сегодня, 5 апреля, в Телеэфире рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишут "Комментарии".



Украина имеет налаженную поставку дронов и процедура их закупки будет упрощаться

По его словам, дроны с разными целями сейчас используют все Силы обороны Украины. Игнат отметил, что сначала у Украины было преимущество в использовании БПЛА. Однако и российская оккупационная армия, оценив эффективность их работы, тоже начала наращивать применение беспилотников.

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“Но у нас преимущество в том, что у нас есть где взять. То есть у нас поставки хоть тоже с трудом почему-то происходят или происходили, потому что жаловались постоянно те, кто покупает дроны по каким-то определенным каналам, как оно должно быть там, с необходимой регистрацией… Сейчас, я так понимаю, будут упрощаться система и будут больше получать . Россия же под санкциями, и понимаем, что им будет труднее получать", – сказал Игнат.

В то же время, спикер отметил, что Россия получает ударные дроны от Ирана, хотя в последнее время наблюдается уменьшение их количества. Кроме того, РФ производит и свои дроны, такие как, например, Ланцет.

“Ну, к счастью, там несильный боевой заряд – от 1 до 3 килограммов… Но это оружие неприятное, потому что атакуют они переднюю линию, атакуют средства противовоздушной обороны, бронетехнику и т.д. Но уже наши защитники научились противодействовать и сбивать эти дроны, и ловить их сетками и т.д. Поэтому да, БпЛА – это новый вызов. И верно, что все больше и больше будет выделяться средств на то, чтобы именно этот тип вооружения развивался. Потому что, ну, это веление времени такое, иначе никак”, — сказал Игнат.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине тестируют экспериментальное оружие против БПЛА.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что вся военная помощь Украине в этот раз обошлась США в 2,6 миллиарда долларов.

Читайте на сайте "Комментарии" — войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией".