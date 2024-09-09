У Украины есть механизм, чтобы развалить РФ: под этот проект даже дадут деньги

Недавно сеть возмутил пост Юлии Навальной, которая заявила, что и речи о деколонизации РФ быть не может, что там некого освобождать. При этом, как отметил политолог Тарас Загородний, нет смысла удивляться заявлениям так называемых "российских либералов".

Крах РФ

По его словам, они будут сохранять имперский нарратив и будут работать на сохранение целостности России, потому что им так выгодно.

"Это полностью совпадает с видением определенных кругов на Западе, поэтому они и приласкали Юлию Навальную, как потенциальный кадровый резерв, который будет красиво имитировать "демократические изменения" в России, на фоне которых будут сняты санкции и Россия получит передышку перед следующим броском", — отметил политолог.

Как говорит эксперт, Украина такое видение крайне не подходит. Именно поэтому Украине нужно работать на опережение, предложить свой проект, который позволит начать процесс дефрагментации России, чтобы раскачать ее изнутри, тем более что в Украине достаточно удобный плацдарм в виде части Курской области. Украина в настоящее время не капитализирует эту территорию, хотя ее следует наполнять содержанием, считает Загородний.

"Для этого мы скромно должны заявить Западу и всему миру о том, что демократическая спокойная Россия может состояться при ее переборке на матрице Украины (можно еще скромнее назвать себя главным носителем демократии и свободы на всей Евразии). То есть порядки Украины, законодательство Украины и т.д. Схватить за язык наших Западных партнеров, пафосно говорящих о своем желании демократии и готовых за нее бороться, хотя реально ничего делать не собираются. Нам нужно заявить свое видение демократизации РФ и показать это на примере Курской области", – говорит политолог.

По его мнению, россиянам не следует рассказывать сложные вещи о НАТО и ЕС, а продемонстрировать конкретные выводы от матрицы Украины. Первое, подчеркивает политолог, указать на то, что сейчас Курская область стала единственным местом в России, где кадыровцы не озорствуют, не насилуют срочников.

Второе, подчеркивает политолог, местных жителей никто не унижает, с ними разговаривают на равных.

"Далее мы показываем, какой может быть новая Россия и в чем привлекательность украинской модели для россиян. Это может сработать потому, что одной из причин нападения России на Украину было их желание избавиться от какой-либо альтернативы на границе, которая станет плохим примером для русского народа. Поэтому они Беларусь затоптали, Украину пытались всегда затоптать", — считает Загородний.

То есть, подчеркивает он, территория Курщины, которая сейчас поддерживается украинскими войсками, на внутреннем контуре показывает, какой может быть Россия.

"Эту матрицу показывать в пример, заставлять хороших россиян действовать в своей парадигме – если вы за демократию, то продолжайте в таком направлении, но он возможен только на украинских штыках или в сателлитах украинской армии. Так мы развернем деколонизацию России и наполним политическим содержанием, что создаст существенные предпосылки для дефрагментации России", – говорит Загородний.

По его словам, если получится, будет хорошо, впрочем возникнет хаос за новую модель существования России. Если не получится и украинской армии придется через некоторое время уходить с этой территории, то останутся хорошие воспоминания, которые будут обрастать мифами о том, как хорошо жилось под оккупацией Украины.

"Украина может вынудить европейские страны и Запад работать над демократизацией России. Только диспетчером демократизации будут не хорошие россияне, а Украина. И будут работать они в матрице Украины. Если одни хорошие россияне не согласятся, то мы найдем других хороших россиян", – считает Загородний.

Более того, по его мнению, под этот проект можно даже найти финансирование. К примеру, такое вложение средств, говорит Загородний, может заинтересовать британцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о новом проекте Навальной по РФ, который она презентовала на Западе.



