Рискованное наступление Украины на Курскую область России может оказаться оправданным решением благодаря удачному моменту, пишет Business Insider. Издание подчеркивает, что украинские военные предприняли смелую попытку проникновения на территорию Курской области в августе. Эта операция преследовала цель отвлечь российские силы, создать буферную зону, использовать благоприятный момент, а также захватить территорию и пленных, которые могут стать рычагом во время предстоящих переговоров. Этот шаг стал неожиданностью в условиях стабильной линии фронта, которая оставалась неизменной несколько месяцев, отмечают журналисты.

Война в Украине

Впрочем, издание считает, что результаты операции оказались неоднозначными. Несмотря на стратегическую целесообразность, способствовавшую моральному подъему украинских войск и дезорганизации российских планов, содержание полученных позиций оказалось непростой задачей. Эксперты отмечают, что это наступление хотя и было продуманным, однако оказало ограниченное влияние на основную линию фронта в Украине.

Хотя есть мнение, что время проведения операции может стать ключевым фактором успеха. Украина контролирует определенные территории в Курской области, что создает дополнительные возможности во время возможных мирных переговоров.

"Кто контролирует территорию в Курской области, тот будет иметь преимущество во время переговоров о прекращении огня", — заявил полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по обороне и бывший командующий Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании.

А вот эксперт Королевского колледжа Лондона Тим Вилласи-Уилси считает, что операция была тщательно продуманным шагом Украины, стремящейся укрепить свои позиции на переговорах с помощью захваченной территории.

На самом деле, Курская область имеет для России большое символическое значение из-за ее роли во Второй мировой войне. Потому контроль над этой территорией может дать Украине существенное преимущество. Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, отмечает, что этот шаг может принести положительные результаты Киеву.

Впрочем, Россия, вероятно, продолжит борьбу за регион. Джордж Баррос из Института изучения войны считает, что переговоры по российской территории будут ударом по престижу Владимира Путина, поэтому Москва может сосредоточить значительные ресурсы на защите Курской области.

Несмотря на потерю части полученных территорий, эксперты считают, что это может быть тактическим решением для усиления обороны других участков фронта. Украина продолжает попытки закрепиться под Курском, что предоставляет ей дополнительный дипломатический рычаг в переговорах.

Эксперты добавляют, чтобы операция принесла стратегическую пользу, Украине необходимо удержать позиции до начала серьезных мирных переговоров, которые могут занять несколько месяцев. Несмотря на сложность задачи, значение Курска для дальнейших переговоров трудно переоценить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , из ВСУ заманили россиян в Курской области в адскую ловушку.



