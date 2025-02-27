logo

BTC/USD

84171.64

ETH/USD

2293.87

LTC/USD

124.54

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Украины будет собственный запас оружия: что предлагает Франция
commentss НОВОСТИ Все новости

У Украины будет собственный запас оружия: что предлагает Франция

Создание таких запасов вооружения и боеприпасов поможет европейским государствам поддерживать функционирование своих оборонных промышленностей после завершения боевых действий в Украине.

27 февраля 2025, 16:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Франция предложит европейским государствам создать на своей территории специальные "запасы оружия", которые, в случае необходимости, можно будет быстро доставить в Украину для предотвращения нового наступления со стороны Москвы. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Le Monde.

У Украины будет собственный запас оружия: что предлагает Франция

Фото: из открытых источников

"Гарантии безопасности могут включать несколько разных уровней... Это идея, которую мы планируем вынести на обсуждение среди европейских стран, чтобы получить их поддержку", — отметил он.

По словам его представителей, учитывая, что Россия продолжает представлять угрозу Европе, создание таких запасов вооружения и боеприпасов поможет европейским государствам также поддерживать функционирование своих оборонных промышленностей после завершения боевых действий в Украине.

Комментируя возможность размещения европейских войск в Украине для обеспечения стабильности после прекращения огня, Лекорню отметил, что существует "концепция миротворческих сил", которые могли бы гарантировать стабильность после прекращения боевых действий.

"Сейчас важно также обеспечить, чтобы украинская армия могла защищать себя не только в этот момент, но и после того, как пушки умолкнут", — добавил он.

Что касается отправки иностранных войск в Украину, то напомним, что министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил о готовности Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран направить свои войска для обеспечения перемирия в Украине.

"Мы стремимся к прекращению огня в Украине, и я считаю, что все стороны все больше приближаются к этому. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в Вашингтоне. Думаю, мы сделали значительный прогресс, поскольку с Трампом нам удалось найти общий язык. Мы хотим прекращение огня, и европейские страны готовы гарантировать", — сказал он.

Портал "Комментарии" писал, что Украина становится ведущим производителем оружия, в том числе беспилотников, и закупка украинской оборонной продукции может стать оптимальным выбором для западных государств.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости