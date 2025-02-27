Франция предложит европейским государствам создать на своей территории специальные "запасы оружия", которые, в случае необходимости, можно будет быстро доставить в Украину для предотвращения нового наступления со стороны Москвы. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Le Monde.

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"Гарантии безопасности могут включать несколько разных уровней... Это идея, которую мы планируем вынести на обсуждение среди европейских стран, чтобы получить их поддержку", — отметил он.

По словам его представителей, учитывая, что Россия продолжает представлять угрозу Европе, создание таких запасов вооружения и боеприпасов поможет европейским государствам также поддерживать функционирование своих оборонных промышленностей после завершения боевых действий в Украине.

Комментируя возможность размещения европейских войск в Украине для обеспечения стабильности после прекращения огня, Лекорню отметил, что существует "концепция миротворческих сил", которые могли бы гарантировать стабильность после прекращения боевых действий.

"Сейчас важно также обеспечить, чтобы украинская армия могла защищать себя не только в этот момент, но и после того, как пушки умолкнут", — добавил он.

Что касается отправки иностранных войск в Украину, то напомним, что министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил о готовности Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран направить свои войска для обеспечения перемирия в Украине.

"Мы стремимся к прекращению огня в Украине, и я считаю, что все стороны все больше приближаются к этому. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в Вашингтоне. Думаю, мы сделали значительный прогресс, поскольку с Трампом нам удалось найти общий язык. Мы хотим прекращение огня, и европейские страны готовы гарантировать", — сказал он.

Портал "Комментарии" писал, что Украина становится ведущим производителем оружия, в том числе беспилотников, и закупка украинской оборонной продукции может стать оптимальным выбором для западных государств.