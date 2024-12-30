У украинского народа нет выбора: что ждет Украину в будущем

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что украинцам следует понять отсутствие выбора. По его словам, либо Украина сможет защитить свое государство, либо исчезает с политической карты мира и превратится в часть России.
Война в Украине. Фото: pixabay.com
Виталий Портников в комментариях "Эспрессо" заявил, что в случае, если украинский народ не хочет быть уничтожен и изгнан с собственной земли, то есть только один вариант выбора – противостоять российской агрессии.
По его словам, это безальтернативный путь, если украинцы хотят сохранить и отстоять собственное государство.
Политический обозреватель также считает, что у избранного президента США Дональда Трампа также нет выбора. По словам Портникова, если Соединенные Штаты пойдут другим путем, тогда это будет "означать геополитический крах и упадок США".
По словам Портникова, это означает, что Трамп, вероятно, пойдёт в конфронтацию с другими крупными странами, в частности, с возможностью "начала большой войны".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин может согласиться окончить войну в 2025 году.
Также "Комментарии" писали, что Портников назвал требование Трампа, которое не понравится Зеленскому.
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