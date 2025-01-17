У украинцев отбирают землю: что происходит на оккупированной территории

Оккупанты на захваченной территории Украины продолжают внедрять свои противозаконные правила. В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты отобрали у жителей временно оккупированной Луганской области очередные 18 тысяч га земли.

Фото портал "Комментарии"

“Кремль провел очередную “инвентаризацию” земель на временно оккупированных территориях Луганской области и обнаружил по меньшей мере 18 тысяч гектаров угодий, якобы никому не принадлежащих. На самом же деле под “безхозную” землю попали участки тех украинских владельцев, которые не изменили гражданство и не получили российский паспорт”, — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что с 1 января украинцы на временно оккупированных территориях, не получившие паспорт страны-агрессора, лишились каких-либо прав. Точнее, как сообщают в Центре, этих прав их лишили российские захватчики.

"Теперь эту категорию граждан Кремль называет лицами без гражданства. Фактически путинский режим сделал местное население изгнанниками в родном доме", — отметили в Центре.

Напомним, что оккупационные власти на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", пытаются найти желающих воевать против Украины. Оккупанты продолжают рекрутировать местное население, нарушая при этом международное право.

В Центре национального сопротивления объяснили, что оккупанты агитируют заключать контракт тех, кто поддерживает идеологию захватчиков. Также пытаются привлечь в ряды русской армии местное население, инкриминируя всевозможные правонарушения. При этом оккупанты обещают не отправлять новых военных на линию боевого столкновения, однако на практике происходит по-другому.



