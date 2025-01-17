logo

BTC/USD

103926.43

ETH/USD

3420.42

LTC/USD

134.76

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У украинцев отбирают землю: что происходит на оккупированной территории
commentss НОВОСТИ Все новости

У украинцев отбирают землю: что происходит на оккупированной территории

Россияне продолжают притеснение местного населения на оккупированной территории

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Оккупанты на захваченной территории Украины продолжают внедрять свои противозаконные правила. В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты отобрали у жителей временно оккупированной Луганской области очередные 18 тысяч га земли.

У украинцев отбирают землю: что происходит на оккупированной территории

Фото портал "Комментарии"

“Кремль провел очередную “инвентаризацию” земель на временно оккупированных территориях Луганской области и обнаружил по меньшей мере 18 тысяч гектаров угодий, якобы никому не принадлежащих. На самом же деле под “безхозную” землю попали участки тех украинских владельцев, которые не изменили гражданство и не получили российский паспорт”, — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что с 1 января украинцы на временно оккупированных территориях, не получившие паспорт страны-агрессора, лишились каких-либо прав. Точнее, как сообщают в Центре, этих прав их лишили российские захватчики.

"Теперь эту категорию граждан Кремль называет лицами без гражданства. Фактически путинский режим сделал местное население изгнанниками в родном доме", — отметили в Центре.

Напомним, что оккупационные власти на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", пытаются найти желающих воевать против Украины. Оккупанты продолжают рекрутировать местное население, нарушая при этом международное право.

В Центре национального сопротивления объяснили, что оккупанты агитируют заключать контракт тех, кто поддерживает идеологию захватчиков. Также пытаются привлечь в ряды русской армии местное население, инкриминируя всевозможные правонарушения. При этом оккупанты обещают не отправлять новых военных на линию боевого столкновения, однако на практике происходит по-другому.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/chergovi-18-tysyach-ga-zemli-okupanty-vidzhaly-u-meshkantsiv-to-luganshhyny/
Теги:

Новости

Все новости