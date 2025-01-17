У украинцев отбирают землю: что происходит на оккупированной территории

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Кречмаровская Наталия
Оккупанты на захваченной территории Украины продолжают внедрять свои противозаконные правила. В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты отобрали у жителей временно оккупированной Луганской области очередные 18 тысяч га земли.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что с 1 января украинцы на временно оккупированных территориях, не получившие паспорт страны-агрессора, лишились каких-либо прав. Точнее, как сообщают в Центре, этих прав их лишили российские захватчики.
Напомним, что оккупационные власти на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", пытаются найти желающих воевать против Украины. Оккупанты продолжают рекрутировать местное население, нарушая при этом международное право.
В Центре национального сопротивления объяснили, что оккупанты агитируют заключать контракт тех, кто поддерживает идеологию захватчиков. Также пытаются привлечь в ряды русской армии местное население, инкриминируя всевозможные правонарушения. При этом оккупанты обещают не отправлять новых военных на линию боевого столкновения, однако на практике происходит по-другому.
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