У украинцев изменилось видение окончания войны: какие условия стали приемлемыми

В августе 2025 года украинское общество демонстрирует кардинальное изменение настроений по поводу войны с Россией. Если два года назад преобладало мнение, что страна должна воевать до возвращения Крыма и Донбасса, то теперь большинство граждан предпочитают прекращать боевые действия и найти компромисс.

Украинцы хотят прекращения войны. Фото из открытых источников

Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", проведенному 21-23 августа 2025 года, 59% украинцев поддерживают прекращение войны и поиск компромисса. 20% хотят продолжения боевых действий до возвращения Донбасса и Крыма, а 13% воевать до возобновления линии разграничения на 23 февраля 2022 года. Для сравнения, в 2024 году прекращение войны поддерживали 40%, а в 2023 таковых было всего 17%.





Сценарий окончания войны в Украине

82% опрошенных украинцев считают, что закончить войну можно только из-за переговоров, из которых 62% поддерживают компромисс с участием международных партнеров, а 20% выступают за прямые переговоры с Россией.

В то же время, только 3% согласны на прекращение огня без каких-либо условий, а 75% настаивают на международных гарантиях безопасности. Среди ключевых гарантий безопасности респонденты назвали финансирование украинской армии и поставки оружия – 52%, обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения – 48% и международное патрулирование воздушного и морского пространства – 44%.

Когда украинцев спросили о приоритете сейчас, 58% избрали гарантии финансирования армии и поставки оружия от партнеров. Лишь 31% считают важнейшим возврат территорий.

Относительно вопроса, за что сегодня воюет Украина против России, 60% украинцев воюют за будущее своих детей, 44% – за свободу, 22% – за выживание, а 19% – за территории.

