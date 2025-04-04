У Трампа заявили, что проверят, готова ли Россия к миру: ждать нужно несколько недель

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп будет знать через несколько недель, готова ли Россия к окончанию войны в Украине. По его словам, администрация Трампа ведет переговоры, чтобы завершить войну на допустимых для России и Украины условиях.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио после встречи министров стран НАТО дал пресс-конференцию, где заявил, что Дональд Трамп работает над продвижением мира в Украине.

"Он (Трамп) хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Если мир реален, мы будем об этом знать. Если никто не заинтересован в мире – мы тоже будем это знать и будем принимать решения на этой базе. Есть определенные хорошие знаки и плохие, никто не говорил, что будет легко", — сказал Рубио.

Государственный секретарь США считает, что украинцы показали готовность закончить войну и теперь США смотрят на шаги РФ. Рубио подчеркнул, что если Россия будет использовать "тактику ожидания и затягивания", то США не будут в этом заинтересованы, а Трамп не будет проводить бесконечно переговоры.

В настоящее время США ищут условия, которые будут приемлемы для Украины и РФ для окончания войны. По словам Рубио, о готовности РФ можно будет сказать в ближайшие недели.

"И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Если да, то мы можем закончить войну, нужно проталкивать наше предложение", — пояснил Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рубио разъяснил позицию по поводу уступок США и "красных линий" Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, будет ли разговор Трампа и Путина.