У Трампа заявили, что проверят, готова ли Россия к миру: ждать нужно несколько недель

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Slava Kot
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп будет знать через несколько недель, готова ли Россия к окончанию войны в Украине. По его словам, администрация Трампа ведет переговоры, чтобы завершить войну на допустимых для России и Украины условиях.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марко Рубио после встречи министров стран НАТО дал пресс-конференцию, где заявил, что Дональд Трамп работает над продвижением мира в Украине.
Государственный секретарь США считает, что украинцы показали готовность закончить войну и теперь США смотрят на шаги РФ. Рубио подчеркнул, что если Россия будет использовать "тактику ожидания и затягивания", то США не будут в этом заинтересованы, а Трамп не будет проводить бесконечно переговоры.
В настоящее время США ищут условия, которые будут приемлемы для Украины и РФ для окончания войны. По словам Рубио, о готовности РФ можно будет сказать в ближайшие недели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рубио разъяснил позицию по поводу уступок США и "красных линий" Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, будет ли разговор Трампа и Путина.
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