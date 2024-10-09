У Трампа уже все готово: Орбан заинтриговал заявлением, как республиканец добьется мира в Украине

Если представитель Республиканской партии Дональд Трамп будет избран президентом США, он не будет ждать своей инаугурации, чтобы принять решающие меры по прекращению войны в Украине. Конкретные шаги будут сделаны, как только станут известны результаты выборов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции в Страсбурге сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп будет действовать немедленно, поэтому мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, затем стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", — заявил Виктор Орбан.

Одиозный премьер напомнил, что 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров. Он состоится через два дня после президентских выборов в США.

Виктор Орбан убежден, что этот неформальный саммит станет наиболее подходящей возможностью обсудить, как страны должны действовать после завершения российско-украинской войны.

Стоит отметить, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также разделяет мнение о том, что Дональд Трамп может добиться того, чтобы война РФ против Украины завершилась как можно скорее, причем на приемлемых для Киева условиях.

Более того, Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину, если бы президентом США на тот момент был Дональд Трамп.

Экс-глава британского правительства высказал убеждение, что непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

Борис Джонсон уточнил, что абсолютная непредсказуемость является одним из достоинств Дональда Трампа. Кремль действительно не знает, чего ожидать от представителя Республиканской партии.



