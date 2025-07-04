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У Трампа состоялся с Макроном разговор об Украине: детали

Кроме темы войны в Украине лидеры обсуждали Иран и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам

4 июля 2025, 14:05
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон поздно вечером в четверг провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает "The Guardian".

У Трампа состоялся с Макроном разговор об Украине: детали

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что одной из тем разговора двух лидеров стала Украина. Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсуждали Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам.

Кроме этого, вчера Макрон также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить ситуацию в Иране и Газе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, во время общения с представителями масс-медиа заявил, что он очень разочарован после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну против Украины. Поэтому в пятницу, 4 июля, он созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.                                                              

Также издание "Комментарии" сообщало – долгое время существовала ложная надежда, что после того, как президент США Дональд Трамп добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, уже становится очевидным, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину. Об этом пишет обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.




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