Президент Франции Эммануэль Макрон поздно вечером в четверг провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает "The Guardian".

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что одной из тем разговора двух лидеров стала Украина. Источник в Елисейском дворце сообщил, что они обсуждали Иран, Украину и текущие переговоры между ЕС и США по пошлинам.

Кроме этого, вчера Макрон также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить ситуацию в Иране и Газе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, во время общения с представителями масс-медиа заявил, что он очень разочарован после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну против Украины. Поэтому в пятницу, 4 июля, он созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также издание "Комментарии" сообщало – долгое время существовала ложная надежда, что после того, как президент США Дональд Трамп добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, уже становится очевидным, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину. Об этом пишет обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.



