У Трампа прямим текстом назвали основну перешкоду для миру в Україні

Украина дала согласие на введение немедленного всеобъемлющего перемирия, охватывающего сушу, море и воздушное пространство. Запланированное как временный шаг на 30 дней, это перемирие может быть продлено при необходимости. Однако инициативу тормозит нежелание российского президента Владимира Путина принять предложение. Об этом заявил Кит Келлог, специальный представитель президента США Дональда Трампа.

Кит Келлог. Фото: 24 Канал

Келлог рассказал, что недавно вернулся из Лондона, где состоялась встреча с представителями так называемой "решительной коалиции", в которую входят Великобритания, Франция и Германия. По его словам, эти страны готовы поддержать перемирие, несмотря на наличие ряда сложных условий. Украина согласилась на предложенный формат, хотя не все пункты для нее приемлемы.

"Украинская сторона не в восторге от каждой детали, но это именно то направление, по которому нужно двигаться, если мы действительно хотим мира", — отметил Келлог.

Он также подчеркнул, что стороны близки к достижению взаимопонимания, однако главным препятствием остается российский лидер, отказывающийся поддержать идею перемирия.

Келлог подчеркнул, что реальный шанс на достижение прогресса появится только в случае, если к делу присоединится Дональд Трамп, однако даже его участие не гарантирует успех без согласия Кремля.

Ранее Келлог также заявил, что его слова о разделе Украины были неправильно интерпретированы журналистами.

Портал "Комментарии" писал, что Украина стремится заморозить войну, которую против нее ведет Россия, вдоль текущей линии столкновения. Об этом в эфире Fox News заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.