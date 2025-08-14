У Трампа признали, без чего не завершится война в Украине

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина стороны определяют ориентировочные вопросы и пути, которые могут привести к окончанию войны в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что частью мирных переговоров с Россией должны стать гарантии безопасности для Украины и территориальные споры, пишет "РБК-Украина". Он добавил, что надеется на скорый прогресс в прекращении войны.

"Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что придется говорить о гарантиях безопасности… Придется говорить о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они сражаются", — отметил госсекретарь США.

Относительно перспектив прекращения огня Рубио отметил, что это покажут переговоры.

"Посмотрим, что будет возможно завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы оптимистично настроены", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Путина заявили, когда возможно обсуждение позиции Украины. Спикер российского лидера Дмитрий Песков рассказал об организации саммита и ожиданиях от встречи.

По словам Пескова, забегать вперед и пытаться предсказывать результаты встречи Путина и Трампа было бы большой ошибкой.

"Документ по итогам саммита на Аляске не ожидается. В настоящее время продолжается обсуждение украинского конфликта между РФ и США, мнение Украины, возможно, будет обсуждаться на следующих этапах", — заявил спикер Путина.

Отметим, что Путин готовит для встречи с Президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы". Отмечают, что речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран.



