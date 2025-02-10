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У Трампа приостановили разработку мирного плана: причина в Европе

Какие изменения планируют в мирном плане Трампа

10 февраля 2025, 21:41
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Кречмаровская Наталия

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку мирного плана по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Уполномоченный президента США по Украине пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны, пишет The Telegraph.

У Трампа приостановили разработку мирного плана: причина в Европе

Фото портал "Комментарии"

По данным издания, Кит Келлог заявил, что на последних переговорах с европейскими дипломатами он будет искать мнения по поводу формы любого мирного соглашения и того, каким будет вклад правительств в этот процесс.

Он пообещал провести эти переговоры с премьер-министрами и президентами альянса НАТО, что успокоит тех, кто боится приостановки переговоров с Вашингтоном.

В то же время Келлог заявил, что обнародует элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в эти выходные.

По данным The Telegraph, это будет предложение о продолжении военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

"Европейцы, проводившие переговоры с генералом Келлогом, были уверены, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией, сообщили источники, знакомые с дискуссиями", — пишет издание.

Отмечается, что может потребоваться более 100 дней, отведенных для завершения войны в Украине, поскольку посланник запланировал встречи с лидерами 31 другой страны-члена НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России заявили об условиях завершения войны в Украине. Отмечают выполнение условий, озвученных российским диктатором Владимиром Путином.




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