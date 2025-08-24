Рубрики
Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что война в Украине закончится не позднее чем через шесть месяцев. По его словам, такое развитие событий возможно благодаря президенту Дональду Трампу.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс в интервью NBC высказал предположение, что война в Украине завершится не позднее полугода благодаря усилиям Дональда Трампа, который хочет прекратить убийства.
По словам Вэнса, США при президенте Трампу оказывают на Кремль большее экономическое давление для окончания войны в Украине, чем Байден за три года. В качестве примера вице-президент назвал вторичные санкции против Индии, закупающей российскую нефть. Вэнс объяснил, что США планируют оказывать давление на РФ, чтобы состоялись переговоры с Украиной.
Однако Вэнс добавил, что "Россия не хочет прекращения огня по сложным причинам", а, если бы США контролировали Москву, то "война закончилась бы семь месяцев назад".
Отметим, что США за время президентства Трампа фактически не ввели новые санкции против России.
