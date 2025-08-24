У Трампа предположили, когда закончится война в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что война в Украине закончится не позднее чем через шесть месяцев. По его словам, такое развитие событий возможно благодаря президенту Дональду Трампу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью NBC высказал предположение, что война в Украине завершится не позднее полугода благодаря усилиям Дональда Трампа, который хочет прекратить убийства.

"Что меня сейчас на самом деле радует, так это то, что у нас есть президент, занимающийся энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. И каким бы ни был результат, закончится ли война через три месяца или через шесть месяцев, надеюсь, не позже, нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, пытающийся остановить убийства", — сказал Вэнс.

По словам Вэнса, США при президенте Трампу оказывают на Кремль большее экономическое давление для окончания войны в Украине, чем Байден за три года. В качестве примера вице-президент назвал вторичные санкции против Индии, закупающей российскую нефть. Вэнс объяснил, что США планируют оказывать давление на РФ, чтобы состоялись переговоры с Украиной.

"Мы либо добьемся успеха, либо столкнемся с препятствием. И если мы столкнемся с препятствием, то продолжим этот процесс переговоров, применяя рычаги влияния. Именно такая энергичная дипломатия поможет положить конец этой войне", — пояснил Вэнс.

Однако Вэнс добавил, что "Россия не хочет прекращения огня по сложным причинам", а, если бы США контролировали Москву, то "война закончилась бы семь месяцев назад".

Отметим, что США за время президентства Трампа фактически не ввели новые санкции против России.

