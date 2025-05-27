У Трампа озвучили общие потери России и Украины на войне

Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что общие потери России и Украины на войне превысили потери Соединенных Штатов во Второй мировой.

Келлог назвал потери на войне

Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что война в Украине продолжается слишком долго. По его словам, Трамп говорит правильно, когда настаивает на прекращении боевых действий.

"Эта война длится слишком долго. Президент Трамп абсолютно прав, надо прекратить убийства. Когда смотришь на цифры — это массовое убийство. Потери с обеих сторон — свыше миллиона сейчас, это 1,2 миллиона. Это просто шокирует. Это превышает наши потери Второй мировой", — сказал Келлог.

Во время Второй мировой войны потери США достигли почти миллиона человек, в том числе 407 тысяч погибших военнослужащих и около 671 тысячи раненых.

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери личного состава России на войне составляют более 982 тысяч солдат. Сюда входят как убитые, так и раненые.

По данным The Economist, потери Украины на войне могут достигать 60-100 тысяч военных погибшими. Еще 400 тысяч могли получить ранения.

В феврале 2025 года Зеленский сообщил официальные потери Украины на войне. По его словам, на войне погибли более 45 тысяч военных и около 390 тысяч получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подсчитанных потерях военной техники Украины и России за девять месяцев боев в Курской области. Россия имеет некоторое преимущество по количеству.

Также "Комментарии" писали, что Келлог призвал оказывать давление на Россию, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.