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Slava Kot
Специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что общие потери России и Украины на войне превысили потери Соединенных Штатов во Второй мировой.
Келлог назвал потери на войне
Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что война в Украине продолжается слишком долго. По его словам, Трамп говорит правильно, когда настаивает на прекращении боевых действий.
Во время Второй мировой войны потери США достигли почти миллиона человек, в том числе 407 тысяч погибших военнослужащих и около 671 тысячи раненых.
Согласно данным Генштаба ВСУ, потери личного состава России на войне составляют более 982 тысяч солдат. Сюда входят как убитые, так и раненые.
По данным The Economist, потери Украины на войне могут достигать 60-100 тысяч военных погибшими. Еще 400 тысяч могли получить ранения.
В феврале 2025 года Зеленский сообщил официальные потери Украины на войне. По его словам, на войне погибли более 45 тысяч военных и около 390 тысяч получили ранения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о подсчитанных потерях военной техники Украины и России за девять месяцев боев в Курской области. Россия имеет некоторое преимущество по количеству.
Также "Комментарии" писали, что Келлог призвал оказывать давление на Россию, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.
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