У Трампа отреагировали на призыв администрации Байдена снизить мобилизационный возраст в Украине

Известный американский миллиардер, изобретатель и советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск подверг критике призывы США к Украине разрешить мобилизацию в армию с 18 лет, о чем написало агентство AP. Как сообщает портал "Комментарии", свою позицию Маск обнародовал в соцсети Х.

Трамп и Маск. Фото: из открытых источников

Илон Маск комментировал сообщение агентства АР о том, что администрация Джо Байдена призывает Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию людей с 18 лет.

"Сколько еще (людей) должно погибнуть?", — написал Илон Маск, критикуя содержание сообщения агентства.

Что было раньше: 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

Читайте на портале "Комментарии" — высокопоставленный чиновник администрации США заявил о необходимости снизить возраст мобилизации в Украине до 18 лет. Основным аргументом было то, что Украине вроде бы не хватает живой силы. Советник Зеленского Дмитрий Литвин отреагировал на такой призыв и указал, что проблема в поставках вооружения, а не в количестве украинских военных.

Дмитрий Литвин в соцсети X отметил, что международные партнеры Украины имеют доступ к данным, где могут сравнить количество помощи, которую они обещали с действительно отправленной. По его словам, нельзя ожидать, что Украина будет компенсировать задержки или колебания партнеров своими людьми на передовой.

"Нет смысла видеть в Украине призывы к снижению мобилизационного возраста, вроде бы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что анонсированная ранее техника не поступает вовремя. Из-за этих проволочек Украине не хватает оружия, чтобы вооружить уже мобилизованных солдат", — ответил чиновник.



