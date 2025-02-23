Представители команды президента США Дональда Трампа демонстрируют некоторую приверженность России. К тому же, стороны уже начали переговоры и отмечается, что отсутствие на переговорах украинской делегации было общим желанием РФ и США.

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Очередное заявление, оправдывающее Россию, сделал специальный посланник Стив Уиткофф. По его словам, Россию не обязательно винить в разжигании войны в Украине, пишет издание Politico.

“Войны не нужно было – ее спровоцировали. Это не обязательно означает, что это было спровоцировано россиянами”, – сказал Уиткофф в воскресенье в программе CNN State of the Union.

Уиткофф, как пишет издание, предположил, что причиной войны стало желание Украины присоединиться к НАТО.

“Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО... Этого не должно было произойти. Это фактически стало угрозой для россиян, поэтому мы должны столкнуться с этим фактом”, — отметил он.

Издание напомнило, что Уиткофф вместе с государственным секретарем Марко Рубио, директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и советником по национальной безопасности Майком находился в Саудовской Аравии на переговорах с российской стороной.

Когда его спросили о субботних комментариях пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что Трамп чувствует, что он может заставить Россию согласиться на сделку уже на этой неделе, Уиткофф выразил уверенность в этой идее.

“Наши разговоры в Саудовской Аравии с госсекретарем и советником по национальной безопасности, по моему мнению, были положительными, конструктивными и явно создавали импульс. Поэтому я бы сказал, что я настроен оптимистично и положительно, как и президент, что мы можем что-то сделать достаточно быстро”.

Он добавил: "Соглашения работают только тогда, когда они выгодны всем сторонам, и это наш путь".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия и США требуют от Украины.



