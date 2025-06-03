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У Трампа лопает терпение по поводу войны в Украине: что хочет сделать президент США

Трамп хочет поскорее закончить войну в Украине. Турция может стать площадкой для мирных переговоров.

3 июня 2025, 12:25 comments2160
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Slava Kot

Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Дональд Трамп достиг конца своего терпения по поводу войны в Украине. По словам американского дипломата, Турция может играть решающую роль в переговорах для окончания войны России против Украины.

У Трампа лопает терпение по поводу войны в Украине: что хочет сделать президент США

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Том Баррак в интервью NTV рассказал, что Трамп и дальше пытается как можно быстрее закончить войну в Украине. Посол США считает американского лидера нетерпеливым в этом отношении.

"Терпение президента Трампа иссякло — нельзя сказать, что он очень терпеливый человек", — сказал Баррак.

По мнению американского посла, Турция может стать главной площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. Именно здесь может пройти встреча Зеленского и Путина.

"У Турции традиционное сотрудничество как с Россией, так и с Украиной. Это позволяет установить важный диалог. Турция теперь может вмешаться и устранить операционные проблемы, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между лидерами стран. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос для всех", – заявил Баррак.

Ранее Турция предлагала четырехстороннюю встречу между Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным, Реджепом Эрдоганом и Дональдом Трампом. Подобную позицию озвучил также президент Украины, отметив, что готов к любому формату переговоров с российским диктатором. Однако Россия отвергла такой формат переговоров. В Кремле заявили, что хотели бы прямые переговоры между Путиным и Трампом, а не с участием президента Украины Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина предложила России провести встречу Зеленского с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле.



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Источник: https://www.turkiyetoday.com/world/us-envoy-says-trumps-patience-run-out-on-ukraine-war-sees-turkiye-as-key-to-peace-3202309
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