У Трампа лопает терпение по поводу войны в Украине: что хочет сделать президент США

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Slava Kot
Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Дональд Трамп достиг конца своего терпения по поводу войны в Украине. По словам американского дипломата, Турция может играть решающую роль в переговорах для окончания войны России против Украины.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Том Баррак в интервью NTV рассказал, что Трамп и дальше пытается как можно быстрее закончить войну в Украине. Посол США считает американского лидера нетерпеливым в этом отношении.
По мнению американского посла, Турция может стать главной площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. Именно здесь может пройти встреча Зеленского и Путина.
Ранее Турция предлагала четырехстороннюю встречу между Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным, Реджепом Эрдоганом и Дональдом Трампом. Подобную позицию озвучил также президент Украины, отметив, что готов к любому формату переговоров с российским диктатором. Однако Россия отвергла такой формат переговоров. В Кремле заявили, что хотели бы прямые переговоры между Путиным и Трампом, а не с участием президента Украины Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина предложила России провести встречу Зеленского с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что в России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле.
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