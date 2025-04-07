У Трампа и Путина схожие взгляды: бывший руководитель МИ-6 указал на опасность для Украины

Президент США Дональд Трамп действует будто получает указания от Кремля, поскольку поддерживает взгляды Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший глава МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Independent.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

"Путин считает, что большие государства имеют больше прав по отношению к меньшим странам, в частности на своем территориальном пространстве. Он верит в концепцию сфер влияния, что видно из его действий в Западном полушарии — в отношении Панамы, Гренландии, Канады и т.д.", — отметил Янгер.

Он подчеркнул, что Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп стремятся к балансу сил на мировой арене, в частности в центральной роли этих лидеров.

"Когда Путин говорит об Украине, его аргументация сводится к тому, что Украина не поняла свое место в российской сфере влияния, и не видит в этом ничего плохого. Поддерживает ли он это на стратегическом уровне? Да, но это вызывает предвзятость, и это именно то, что меня беспокоит", — добавил бывший руководитель МИ-6.

Янгер также выразил обеспокоенность, что существует убеждение, что Россия имеет больше прав из-за своей величины, что является основой поддержки Си Цзиньпина в отношении российских действий.

"Это, в основном, является оскорблением его политической философии, что меньшие страны должны иметь такие же права, как и большие", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Трамп сейчас демонстрирует мягкое отношение к Кремлю и, возможно, скоро изменит свои подходы к Москве, поскольку Россия не готова к уступкам или компромиссам.

Портал "Комментарии" писал, что более 50 стран обратились в Белый дом с инициативой начать торговые переговоры после объявления президентом США Дональдом Трампом новых взаимных пошлин. Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт