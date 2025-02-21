Для кремлевского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа смещение Владимира Зеленского является задачей номер один, считает социолог Игорь Эйдман.

Владимир Путин

По его словам, для нового Мюнхенского сговора нужен новый президент Эдвард Бенеш, который в свое время отдал Судеты Германии, а Зеленский им стать отказывается.

"Через две недели, уже после того как были сданы Судеты, Бенеш под давлением немцев был вынужден подать в отставку и покинул страну. Президентом Чехословакии стал Гаха, который не выдержал гитлеровский шантаж, и уже через несколько месяцев согласился на немецкую оккупацию и отказ от независимости ослабленной и униженной страны", — напомнил Эйдман.

По его словам, в Мюнхене были чешские представители, но они не были даже допущены до переговоров, на которых "великие державы" решали судьбу их страны. Они сидели и обречено ждали, когда им вручат приговор. Как говорит Эйдман, украинцы никогда так себя не поведут.

"Трамп хотел бы заменить Зеленского новым Бенешем, готовым принять любые его решения, а Путин — новым Гахой, согласным на капитуляцию. Пока у Путина нет шансов привести к власти украинского "Гаху", но ему нужны выборы во время войны, чтобы там победил кандидат Хаос", — говорит эксперт.

Он напомнил, что план Путина не так давно выболтал пьяный Медведев: переговоры, выборы, хаос, уход Зеленского, новое вторжение, ликвидация Украины.

"Однако пока Трамп добился результата, противоположного ожидаемому. Сценарии "Сговор" и "Хаос" на наших глазах терпят неудачу", — подытожил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп "прогибает" Украину на капитуляцию.



