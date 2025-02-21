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Ткачик Олеся
Для кремлевского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа смещение Владимира Зеленского является задачей номер один, считает социолог Игорь Эйдман.
Владимир Путин
По его словам, для нового Мюнхенского сговора нужен новый президент Эдвард Бенеш, который в свое время отдал Судеты Германии, а Зеленский им стать отказывается.
По его словам, в Мюнхене были чешские представители, но они не были даже допущены до переговоров, на которых "великие державы" решали судьбу их страны. Они сидели и обречено ждали, когда им вручат приговор. Как говорит Эйдман, украинцы никогда так себя не поведут.
Он напомнил, что план Путина не так давно выболтал пьяный Медведев: переговоры, выборы, хаос, уход Зеленского, новое вторжение, ликвидация Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп "прогибает" Украину на капитуляцию.
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