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У Трампа готовятся возобновить задержания иммигрантов: скольких украинцев это может коснуться

При Байдене, семьям нелегальных иммигрантов, проходящих через иммиграционную систему, разрешали жить в США

8 февраля 2025, 13:07
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", администрация президента США Дональда Трампа готовится возобновить практику задержания семей мигрантов. Этот шаг может означать в том числе, рост числа арестов детей и подростков. Иммиграционная и таможенная служба (ICE) готовится уже имеет перечень людей, которых могут выслать из страны. Среди них значатся и 1,862 гражданина Украины.

У Трампа готовятся возобновить задержания иммигрантов: скольких украинцев это может коснуться

Задержания семей иммигрантов в США. Фото из открытых источников

Иммиграционная и таможенная служба (ICE) готовится в ближайшие дни опубликовать "запрос предложений", в котором частным тюремным компаниям будет предложено подать заявку на получение контрактов на возобновление работы мест содержания под стражей, предназначенных специально для семей.

По состоянию на 24 ноября 2024 года в списке не задержанных ICE с окончательными постановлениями о высылке находилось 1 445 549 граждан других стран, среди которых и граждане Украины.

С тех пор, как в прошлом месяце Трамп вернулся в Белый дом, большинство арестов, произведенных иммиграционной и таможенной полицией, о которых стало известно, касались взрослых мужчин, не состоящих в браке.

Но вскоре это может измениться, как только семейные центры содержания под стражей снова заработают. На данный момент неясно, намерена ли ICE построить новые мощности или просто заново открыть предыдущие тюремные центры содержания семей. Однако в любом случае, служба уже сталкивается с дефицитом бюджета.

При этом в ICE уточняют, что служба может выслать граждан других стран из США, если на них наложены окончательные постановления о высылке, выданные иммиграционным судьей или другими законными постановлениями, включая тех, которые обрабатываются в рамках ускоренной высылки, которые либо не заявляли о страхе возвращения, либо получили отрицательное достоверное определение страха, подтвержденное иммиграционным судьей.

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