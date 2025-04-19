У Трампа готовят шокирующее предложение Путину: речь идет об украинской территории

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Кречмаровская Наталия
Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Виткоффа с представителями РФ. Эта встреча, по мнению представителей администрации, необходима, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.
Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что администрация Трампа готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США по прекращению войны с Украиной. Такую информацию, как пишет издание, сообщил информированный чиновник. При этом предложение американской стороны по прекращению войны также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.
Представители Украины в Европейском Союзе якобы уже знают о новых планах Дональда Трампа. Это предложение, как пишет СМИ, было представлено европейцам и украинцам в Париже в четверг. Об этом также сообщили россиянам во время телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", объявил "пасхальное перемирие". Однако украинские военные предупреждают о возможной ловушке от российского диктатора.
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