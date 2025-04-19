У Трампа готовят шокирующее предложение Путину: речь идет об украинской территории

Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Виткоффа с представителями РФ. Эта встреча, по мнению представителей администрации, необходима, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

"Источник, который говорил с CNN в пятницу, сообщил, что есть еще некоторые пункты, которые нужно заполнить, добавив, что США планируют работать над этим с европейцами и украинцами на следующей неделе в Лондоне. Администрация Трампа параллельно планирует еще одну встречу между посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и россиянами, чтобы убедить Москву присоединиться к рамкам, сообщил источник", — пишет издание "Украинская правда".

Отмечается, что администрация Трампа готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США по прекращению войны с Украиной. Такую информацию, как пишет издание, сообщил информированный чиновник. При этом предложение американской стороны по прекращению войны также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.

Представители Украины в Европейском Союзе якобы уже знают о новых планах Дональда Трампа. Это предложение, как пишет СМИ, было представлено европейцам и украинцам в Париже в четверг. Об этом также сообщили россиянам во время телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", объявил "пасхальное перемирие". Однако украинские военные предупреждают о возможной ловушке от российского диктатора.



