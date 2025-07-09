У спецслужб Украины стало больше работы: названа большая опасность от "ждунов"

Лица, открыто одобряющие удары России по территориальным центрам комплектования (ТЦК), принадлежат к так называемой категории "ждунов", и о них должны заниматься украинские спецслужбы. Таких людей можно найти в любом регионе Украины — независимо от того, это запад, центр или восток страны, заявил аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его мнению, несмотря на полномасштабное вторжение в 2022 году, в украинском обществе сохранилось значительное количество людей, не только не изменивших сознание, но и продолжающих потенциально действовать в интересах враждебных спецслужб.

"К сожалению, даже теракты и массовые убийства, которые совершает оккупант, не способны сломить их сознание. Уклоняющие также входят в эту группу — они могут также сотрудничать с врагом", — подчеркнул эксперт.

Коваленко считает, что государство должно предпринимать строгие меры по противодействию вражеской агентуре, в частности, предусматривать длительное лишение свободы. Кроме того, он предложил изучить опыт Балтийских стран относительно института неграждан — людей, проживающих в стране, но не имеющих полного гражданского статуса из-за отсутствия лояльности государству.

"Мы сейчас переживаем период, когда независимость Украины фактически держится на патриотах. Именно они должны получить больше прав и возможностей, чем ежедневно изменяющие или дистанцирующиеся от борьбы за свободу", — пояснил Коваленко.

Также он подчеркнул, что борьба со "ждунами" должна вестись не только на уровне спецслужб, но из-за ограничения их в политических правах — в частности, лишения возможности голосовать на выборах.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время одной из частных встреч с донорами кампании 2024 рассказал, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину воздушным ударом по Москве, чтобы отказать его от вторжения в Украину.