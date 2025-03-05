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У россиян теперь окончательно развязаны руки: эксперт рассказал, как Путин воспользуется решением Трампа

В настоящее время запасы ракет для Patriot еще достаточно, но в случае полной остановки поставок от США Украине будет трудно их восстановить.

сегодня, 16:55
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Клименко Елена

Резкое сокращение военной помощи со стороны США может оказать серьезное влияние на украинские города, поскольку Россия, вероятно, будет пытаться истощить запасы ракет для системы ПВО Patriot. Об этом в интервью hromadske рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

У россиян теперь окончательно развязаны руки: эксперт рассказал, как Путин воспользуется решением Трампа

Фото: из открытых источников

Среди прочего, он пояснил, что если Дональд Трамп примет решение о полной остановке поставок американского оружия Украине, ситуация на фронте усложнится, а украинские города окажутся под усиленной угрозой ракетных ударов.

"Если бы европейские страны могли заказывать ракеты для систем Patriot в США для передачи Украине, это значительно облегчило бы ситуацию", — отметил эксперт.

Самусь также добавил, что если Трамп решит не поставлять Украине ракеты из-за обиды на Зеленского, это позволит России атаковать.

Россия может вычислить наши запасы и начать выстреливать баллистические ракеты, выпуская по 20 ракет за раз. Они попытаются истощить наши запасы Patriot, ожидая, когда их будет недостаточно”, – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что запасы ракет для Patriot еще достаточно, но в случае полной остановки поставок от США Украине будет трудно их восстановить.

Отметим, что США уже перестали передавать Украине разведывательные данные, которые могли бы быть использованы для ударов по территории России.

Как уже писали "Комментарии", Украина и США обсуждают возможную дату и место для переговоров по завершению войны, а также составляют команду представителей для ведения этих переговоров. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц, которого цитирует Reuters. Он подчеркнул, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского стало "добрым и положительным первым шагом" (речь идет о его публикации в соцсети Х, где Зеленский заявил о готовности к переговорам и предложил первые шаги для завершения конфликта).



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Источник: https://hromadske.ua/viyna/240844-ukrayina-bez-raket-dlia-patriot-naskilky-vrazlyvymy-stanut-nashi-mista-interviu-z-viyskovym-ekspertom-mykhaylom-samusem
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