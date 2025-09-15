В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за поселок Ямполь. Зафиксировано очередное нарушение международного гуманитарного права со стороны российских военных: оккупанты сознательно маскируются под гражданских, одевая обычную одежду и прикрываясь местными жителями.

Россияне делают вид, что они цивильные и воюют

На обнародованных кадрах видно, как вооруженные россияне в штатском ведут огонь из автоматического оружия. Такая тактика прямо запрещена международным правом, ведь военнослужащие обязаны отличаться от гражданского населения во избежание его вовлечения в боевые действия. Однако российские силы снова демонстрируют пренебрежение нормами войны и принципами защиты мирных жителей.



Тактика врага



По информации из района боевых действий, группам российских военных удалось проникнуть на территорию Ямполя. Однако Силы обороны сразу приступили к активной охоте на противника. оккупанты пытаются спрятаться в частных домах, подвалах и погребах, используя гражданскую инфраструктуру для прикрытия. Особенно сложная ситуация из-за того, что часть мирных жителей до сих пор остается в населенном пункте и не эвакуировалась, чем враг цинично пользуется.





Стратегическое значение Ямполя



Военные эксперты отмечают, что Ямполь имеет критически важное значение для всей линии обороны на востоке региона. Поселок расположен на ключевых подходах и контроль над ним позволяет влиять на дальнейшую стабильность украинских позиций. Именно поэтому противник пытается увеличить активность в этом направлении, отыскивая новые пути проникновения в населенный пункт.



Перспективы ситуации



В Ямполе продолжаются интенсивные бои. Украинские Силы обороны работают над ликвидацией противника, несмотря на сложность обстановки и использования россиянами гражданского населения как живого щита. Ожидается, что в ближайшее время бои в этом районе могут только усилиться.



Украинское командование призывает гражданских жителей, еще находящихся в зоне риска, эвакуироваться, ведь противник целенаправленно использует их присутствие как инструмент войны.



