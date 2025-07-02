В России направляют все усилия на усиление возможности воевать – молодежь смешивают на службу в армии, фактически ограничивая возможность получить высшее образование в гражданском учебном заведении.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ к 2034 году откроют 15 новых высших военных учебных заведений. Два из них – уже к концу этого года. По данным ЦПИ, основное внимание там будут уделяться изучению опыта войны против Украины.

В Центре отметили, что это часть системной государственной политики российских властей по тотальной милитаризации системы образования и наращивания армии. По убеждению аналитиков ЦПД, власти РФ сознательно ограничивают доступ молодежи к высшему гражданскому образованию. В то же время, поощряют россиян к службе в армии и получению военных специальностей. Так путинский режим стимулирует молодежь увязать свою жизнь с войной, пояснили в Центре.

"Москва еще раз демонстрирует нежелание завершать войну против Украины и подготовку к новым агрессивным военным кампаниям. Молодое поколение российские власти сознательно готовят к войне как устойчивой реальности, вне которой РФ, по убеждению Кремля, не может существовать", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти скрывают от своих граждан самое главное — правду. Чтобы воспитать россиян покорными и лояльными режиму, в РФ ограничивают интернет.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские власти в июне установили рекорд по количеству отключений мобильного интернета. За месяц было зафиксировано 655 случаев. Вместо правды предлагают только пропагандистскую информацию.



