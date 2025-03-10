У россиян есть план, как отвоевать территории Курской области: что задумал враг

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Ткачик Олеся
Ситуация на фронте остается сложной, особенно на Курском направлении, где российские войска применяют разные тактические приемы для прорыва украинской обороны, заявил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.
Бои в Курской области
По его словам, наиболее угрожающие попытки противника прорваться на этом направлении, в частности через трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи. Украинские военные отразили эти атаки, однако очевидно, что враг ищет новые пути для продвижения.
Он добавил, что российские войска атакуют не только с флангов, но и пытаются оцепить украинские позиции. Ситуация в этом секторе фронта остается напряженной, и в ближайшие дни и недели станут решающими для дальнейшего развития событий.
Кроме того, российские силы продолжают контратаки в Покровском направлении.
Кроме того, захватчики активизировали наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь продвинуться вперед.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о последствиях выхода Сил обороны из Курской области.
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