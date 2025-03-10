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У россиян есть план, как отвоевать территории Курской области: что задумал враг

Россияне пытались повторить успешную операцию, которую использовали для захвата Авдеевки

сегодня, 17:41
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Ткачик Олеся

Ситуация на фронте остается сложной, особенно на Курском направлении, где российские войска применяют разные тактические приемы для прорыва украинской обороны, заявил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

У россиян есть план, как отвоевать территории Курской области: что задумал враг

Бои в Курской области

По его словам, наиболее угрожающие попытки противника прорваться на этом направлении, в частности через трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи. Украинские военные отразили эти атаки, однако очевидно, что враг ищет новые пути для продвижения.

"Враг проявляет изобретательность. Он решил подключить так называемый Авдеевский кейс. Год назад мы помним, что именно коммуникациям противнику удалось прорваться внутрь города, зайти в тыл к нашим защитникам. Что, в общем-то, во многом решило судьбу города, к сожалению, не в нашу пользу. Сейчас в Судже они пытались повторить этот трюк”, — сказал обозреватель.

Он добавил, что российские войска атакуют не только с флангов, но и пытаются оцепить украинские позиции. Ситуация в этом секторе фронта остается напряженной, и в ближайшие дни и недели станут решающими для дальнейшего развития событий.

Кроме того, российские силы продолжают контратаки в Покровском направлении.

“Противник пытается контратаковать – встречные бои ведутся на Покровском участке фронта. Мы противника затормозили, но тем не менее он пытается вернуть позиции, которые были потеряны. И на бывшем Кураховском направлении, западнее Курахово, противник также пытается наступать”, — сказал Попович.

Кроме того, захватчики активизировали наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь продвинуться вперед.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о последствиях выхода Сил обороны из Курской области.




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Источник: https://uatv.ua/uk/u-sudzhi-namagalysya-povtoryty-tryuk-shho-i-v-avdiyivtsi-pro-sytuatsiyu-na-kurskomu-napryamku-rozpoviv-oglyadach/
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