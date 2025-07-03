Европейское сообщество продолжает пытаться решить проблемы с Россией посредством диалога. Однако это не сработает – убежден руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По его словам, очевидно то, что без жестких действий против режима Путина ничего не будет. Коваленко подчеркнул, что все российские элиты "питаются" на войне, от военных подрядов. Сам Путин, по словам руководителя ЦПД, поставил на войну все, что имеет даже ценой превращения России в сырьевой придаток Китая.

"В то же время, в России элиты уже ищут преемника и пытаются понять, кто же им будет. Некоторые представители элит, как Патрушев, который пытается продвинуть своего сына, планируют будущее после Путина. Но и в нем война является основой России. То есть, единственный шанс избежать войны в Европе — изменить режим Путина и модель существования самой России. А это возможно путем системных, здесь подчеркну – системных действий против российских союзников, российской экономики, российской оборонки”, — отметил Коваленко.

По его словам, есть попытки Запада решить все диалогом – тотальное непонимание российской ментальности. Однако, подчеркнул Коваленко, пока вообще нет системности.

"Чем занимаются Hudson Institute и Heritage Foundation??? Как можно настолько не понимать Россию? Как можно думать, что главная угроза — Китай, а Россия не является проблемой США, если от ситуации в Европе напрямую зависит состояние американской экономики и американского влияния в мире??? Пусть. Время все расставит", — отметил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне заплатят за прихоти Путина.



