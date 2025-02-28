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У россиян меняется мнение: сколько поддерживает продолжение войны

Менее трети россиян поддерживают продолжение войны в Украине.

сегодня, 15:44
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Slava Kot

В феврале 2025 года рекордно низкое количество россиян поддерживает продолжение войны в Украине. Большинство граждан России выступают за начало мирных переговоров для окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада Центр".

У россиян меняется мнение: сколько поддерживает продолжение войны

Большинство россиян желает мирных переговоров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса "Левада Центр", 59% россиян считают необходимым сейчас начать мирные переговоры, а не продолжать войну. Доля сторонников мирных переговоров остается достаточно высокой за последние два месяца. Большинство тех, кто выступает с прекращением боевых действий, это женщины, молодежь до 24 лет и жители городов с населением до 500 тыс. человек.

За продолжение войны выступает 31% россиян, что уже второй месяц является самым низким показателем. Кроме того, доля безусловно поддерживающих продолжение боевых действий снизилась до рекордных 18%. Наибольшая поддержка продолжения войны против Украины наблюдается у мужчин, особенно старше 55 лет, а также жителей Москвы.

У россиян меняется мнение: сколько поддерживает продолжение войны - фото 2

Опрос "Левада Центр"

Главной причиной, почему нужно остановить войну, россияне называют большое количество жертв, потери и беженцев – 54%. 13-14% набрали варианты, что война никому не нужна, усталость от войны, надоела война и желание, чтобы война закончилась.

Однако те, кто поддерживают продолжение войны, главной причиной называют "необходимость идти до конца" и "достичь поставленных целей" — 41%. 12-14% указывают причинами продолжения боевых действий – уничтожение нацизма, фашизма, необходимость победы, возвращение "исконно русских" территорий и невозможность договориться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, готовы ли россияне и дальше поддерживать войну против Украины. В США указали на важные нюансы.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, сколько россиян не поддерживают оккупантов в Украине.



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Источник: https://www.levada.ru/2025/02/28/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-i-vozmozhnym-ustupkam-mnenie-o-razlichnyh-usloviyah-mirnogo-soglasheniya-v-fevrale-2025-goda/
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