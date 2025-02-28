У россиян меняется мнение: сколько поддерживает продолжение войны

В феврале 2025 года рекордно низкое количество россиян поддерживает продолжение войны в Украине. Большинство граждан России выступают за начало мирных переговоров для окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада Центр".

Большинство россиян желает мирных переговоров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса "Левада Центр", 59% россиян считают необходимым сейчас начать мирные переговоры, а не продолжать войну. Доля сторонников мирных переговоров остается достаточно высокой за последние два месяца. Большинство тех, кто выступает с прекращением боевых действий, это женщины, молодежь до 24 лет и жители городов с населением до 500 тыс. человек.

За продолжение войны выступает 31% россиян, что уже второй месяц является самым низким показателем. Кроме того, доля безусловно поддерживающих продолжение боевых действий снизилась до рекордных 18%. Наибольшая поддержка продолжения войны против Украины наблюдается у мужчин, особенно старше 55 лет, а также жителей Москвы.





Опрос "Левада Центр"

Главной причиной, почему нужно остановить войну, россияне называют большое количество жертв, потери и беженцев – 54%. 13-14% набрали варианты, что война никому не нужна, усталость от войны, надоела война и желание, чтобы война закончилась.

Однако те, кто поддерживают продолжение войны, главной причиной называют "необходимость идти до конца" и "достичь поставленных целей" — 41%. 12-14% указывают причинами продолжения боевых действий – уничтожение нацизма, фашизма, необходимость победы, возвращение "исконно русских" территорий и невозможность договориться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, готовы ли россияне и дальше поддерживать войну против Украины. В США указали на важные нюансы.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, сколько россиян не поддерживают оккупантов в Украине.