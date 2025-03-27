Россия закрепила в своей Конституции пять украинских регионов, что заставит любое будущее руководство РФ стремиться к их захвату, заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

По его словам, это фактически определяет дальнейшие действия российской армии в ближайшие годы. В зависимости от обстоятельств, враг может принимать оперативные паузы для накопления ресурсов, чтобы продолжать реализацию задачи, закрепленной в основном законе РФ.

"Это фактически план действий на ближайшие несколько лет работы российской армии. В зависимости от возможностей они могут идти на оперативную паузу. Для того чтобы накопить силы и средства и дальше выполнять задачу, прописанную российской Конституцией. Удалить наши области из российской Конституции невозможно, пока существует РФ", — сказал Свитан.

Эксперт подчеркнул, что единственным путем решения этой проблемы для Украины является распад России, который может произойти в результате экономического давления и санкций.

Рассвет убежден, что только после краха РФ проблемы для Украины и Европы исчезнут. Мир на континенте станет возможным только после его развала, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия нагло требует отдать ей кроме Крыма Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые она полностью не контролирует. При этом в РФ заявляют, что не намерены даже обсуждать статус этих территорий, поскольку они внесены в конституцию РФ. Именно поэтому эксперты прогнозируют, что РФ активизируется на фронте, чтобы попытаться выйти на админграницы этих регионов. Более того, военные даже не исключают, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие на фронте, чтобы прорвать оборону ВСУ.



